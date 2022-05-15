貨幣升值才是王道！全球「反向匯率戰」開打 會發生什麼事？

摘要 1.為了抑制通膨，並跟上美聯準會升息步伐，多國央行也祭出緊縮貨幣政策，追求貨幣升值。高盛形容，「反向匯率戰」開打了。 2. 反向匯率戰讓全球加速邁入緊縮循環，有望壓低通膨。然而，若造成貨幣政策實施過猛，將衝擊股市；此外，美元走強，恐把通膨壓力轉嫁給相對通縮的國家。 3. 《彭博》指出，不是每個國家，都能因貨幣走強而擊退通膨。匯率上升有助於抵消輸入性通膨壓力，因此仍取決於國家的消費結構、經濟動態。

通貨膨脹肆虐全球，顛覆傳統貨幣戰爭的定義，各國央行不再追求貨幣貶值、刺激經濟，而是爭相升值以抗通膨。

高盛分析師形容：「一場『反向匯率戰』（reverse currency wars），開打了！」

《金融時報》報導，美國聯準會（Fed）啟動升息循環，帶動美元對主要貨幣匯率指數攀升至20年來高點，美元購買力增強，讓進口產品變便宜，進而協助抑制國內物價；不過，強勢美元衝擊他國貨幣，新興國家如果沒有收緊貨幣政策，來阻止本國貨幣貶值，恐怕會加劇通膨，並推高以美元計價的債務成本。

反向匯率戰開打，也代表全球加速邁入緊縮政策循環當中。

通膨和聯準會升息影響下，貨幣升值成王道

「貨幣政策決策者現在樂見的是，貨幣走強，並抵銷推升通膨的力量，」道明證券外匯策略全球主管麥考馬克（Mark McCormick）指出。根據高盛集團分析，大型已開發經濟體，平均需要額外升息0.1個百分點，才能抵銷本國貨幣貶值1％的壓力。

雖然歐洲央行（ECB）至今仍未升息，導致歐元兌美元匯率貶到1.05元，觸及5年來新低，今年歐元已貶值7％。不過，歐洲央行董事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）坦承，正「密切監控」歐元貶值對通膨的影響。

但歐洲現在的變數，是俄烏戰爭。由於歐洲經濟與烏克蘭更緊密，也比美國更仰賴能源進口，投資人擔心，歐洲越來越難跟上聯準會升息的步伐。

此外，一向拒絕讓瑞士法郎升值太多的瑞士央行，現在立場也轉向了。雖然該國通膨率不如歐元區鄰國來的高，但其央行管理委員會成員麥區勒（Andrea Maechler）近日承認，強勢法郎確實有助於壓制通膨。

美元走強，尤其讓新興國家更緊張。為了避免1980年代債務危機再次上演，智利、巴西、印度等國，早就趕在美國之前宣布升息。

惠譽估計，新興市場以外幣計價的政府債務總值，佔GDP的比例，從2013年的18％，大增至去年底的31％，未來美國加速貨幣緊縮，勢必牽動新興市場的貨幣政策。

反向匯率戰有望抑制通膨，卻伴隨代價與風險

反向匯率戰讓全球加速邁入緊縮政策循環，是否能壓低通膨？《彭博》2月曾編製模型，顯示如果美元貿易加權匯率指數，在今年第2季升高10％，能使美國今年第3、4季通膨率降低0.4個百分點；如果歐元升值10％，歐元區通膨率的降幅甚至更大。

對於波蘭、瑞士等小型開放經濟體而言，匯率尤其扮演更重要角色，道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）投資組合經理人赫德（Aaron Hurd）指出，貨幣走強對他們的通膨與經濟前景有益。

然而，各國一來一往升息下，要如何適當控制匯率向上攀高的紅線？這是央行決策者的挑戰，如果造成貨幣緊縮政策實施的過快、過猛，將嚴重衝擊股市，恐讓股市下跌，阻礙經濟成長。

此外，美元引領全球金融體系，雖然升值可以壓低國內通膨，卻可能把通膨壓力轉嫁給其他通膨較不嚴重、相對通縮的國家，包含新興市場、亞洲國家等，台灣也屬其中。

《彭博》指出，可以肯定的是，不是每個國家，都能因貨幣走強而擊退通膨。匯率上升有助於抵消輸入性通膨壓力，因此仍取決於該國「通膨籃子」（inflation basket）的消費組成項目，以及薪資成長等國內經濟動態。例如，對於仰賴國內服務的經濟體而言，貨幣升值對抑制通膨的成效就不大。

參考來源：FT、Bloomberg、Reuters、laitimes

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