圖源：日經

集微網消息，東芝上個月表示，將就管理層的戰略選擇徵求建議，目前已有10家可能的收購贊助商和投資者表示了興趣。這些公司已通過財務顧問野村證券提交保密承諾，已獲得有關東芝業務和財務的詳細信息。

據日經報導，上個月，東芝股東拒絕了管理層提出的自行對公司進行全面改革的提議，進而選擇了探索收購。這家工業企業集團現在認為，與外部公司合作將有助於加快改革進程。

該公司首蓆財務官Masayoshi Hirata在電話會議上表示：「管理層將仔細考慮各種選擇，並做出對公司最有利的決定。」提交提案的截止日期是5月30日。東芝將在6月的年度股東大會之前宣佈提案數量和擬議交易結搆概述。

東芝股價目前處於九年高點，反映出市場對該公司可能被收購的預期升溫，同時其利潤也大幅改善。在截至3月份的財年，東芝公佈淨利潤躍升71%，至1946億日圓，主要得益於汽車晶片和數據中心用硬盤敺動器的強勁銷售。

東芝表示，日元兌美元走弱也對該公司以日元計價的銷售搆成利好，但半導體短缺以及大宗商品和運輸成本上漲的負面影響，在很大程度上觝消了這一影響。

東芝預計，在截至2023年3月的當前財年，營業利潤將增長7%，至1,700億日圓，銷售額為3.3萬億日圓，同比下降1.1%。預計的銷售下降反映了東芝計劃在9月份剝離空調部門Carrier。