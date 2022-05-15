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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

印度經濟直追中國？ 政治動盪恐添堵

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
熱浪加上國內糧價飛漲，印度窮人生活遭逢困境。（Photo by Carl Waldmeier on Flickr under C.C. License）
熱浪加上國內糧價飛漲，印度窮人生活遭逢困境。（Photo by Carl Waldmeier on Flickr under C.C. License）

印度將成為下一個製造與經濟大國？儘管印度面對新冠疫情、熱浪與國際物價飛漲等困境下，該國仍有許多商機，包括該國政府致力推動科技產業、龐大的人口基數與國際企業試圖減少對中國的依賴，紛將產業鏈轉向印度等。然而，在印度總理莫迪的高壓統治下，其人權狀況不斷遭到詬病，恐形成該國拓展西方市場的阻礙。

創新技術是轉機

經濟學人》報導，隨著資通訊科技進步，印度成為許多企業的新寵兒，瘋搶該國科技人才。政府也極力發展相關科技產業，已推出全國性的「技術棧」（用於構建和執行某款應用程式的所有技術服務的清單），將線上支付、稅收系統與銀行帳戶連結起來，推動高效、龐大的金融科技發展，開創政府與新創企業合作的榮景。

同時，資通訊技術日新又新，國際網路服務產業的規模在十年內翻倍成長，企業瘋搶印度龐大的科技人才；國際捲起一波能源轉型的浪潮，印度在太陽能設備方面的排名為全球第三，且正在積極開創「綠氫」技術。加上，因為供應鏈之亂，國際企業正重新配置供應鏈，減少對中國的依賴，反讓印度作為許多企業眼中下一個「製造基地」。

30年來首陷低谷

印度於1991年甫開放時，曾被視為「下一個中國」、「正在崛起的超級大國」，以優秀的科技人才蜚聲國際，在過去的十年裡，該國的發展速度超越了大多數國家。然而，政府的商業策畫卻讓國內青年世代失望，包括沒有建立巨型企業以累積資本、分散的中小企業幾乎沒有令人滿意的工作待遇等。

而且，近年來印度因新冠疫情造成將近千萬人死亡，更引發工人從城市逃回村莊的遷移潮。同時，《CNN》報導，該國目前面臨有史以來最猛烈的熱浪，加上國內糧價飛漲的狀況，該國的窮人們很難營生。

政治局勢成隱憂

加上莫迪長期的主導地位恐怕為印度的發展添堵。首先，他的印度人民黨對穆斯林有著強烈的敵意，藉由煽動性的政策吸引信其他宗教民眾的選票，加上印度國內不斷惡化的人權狀況，如女權低落、暴力事件頻傳等狀況，恐損害該國進入西方市場的機會。

再者，莫迪想在龐大、多元化的印度，強力統一宗教與語言，最後恐怕只會增加國內民眾的對立。同時，政府打壓國內媒體，導致民間監督的力量減弱，也將進一步讓政府決策的質量惡化。

對於印度來說，維持過去7%、8%的經濟成長速度，可使大量國民擺脫貧困，且為全球企業創造巨大的新市場和製造基地，並成為國際抗衡中國的最佳選擇，但關鍵在於，莫迪能否把握這樣的機會？

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印度 莫迪

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