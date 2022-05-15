投資人現在還能做什麼？ 3個原因股市動盪不會停

摘要 1. 研調機構DataTrek指出，標普500指數若再跌大概500點到3,525點，反映美國會有50％經濟衰退的機率。有三個原因解釋市場震盪會繼續，包含通膨、升息三碼、實質利率。 2. 美國4月通膨年增率達8.3％，高於市場預期，華爾街日報指出，通膨沒有降溫，除了供應鏈問題之外，航空旅行、日用雜貨、食品等價格持續攀升，勞動市場也仍供不應求。 3. 聯準會官員無法排除一次升息三碼的可能性；瑞銀分析師則表示，經過通膨調整的實質利率，可能會繼續上升。

標普500指數今年已下跌逾16％，股價創下1年多來新低，那斯達克指數則大跌約24％，全球金融市場持續動盪！

最新出爐的美國4月消費者物價指數（CPI），年增率達8.3％，雖然比3月的高點8.5％略低，但高於市場預期，《華爾街日報》指出：通膨沒有降溫，上行壓力仍然存在。

「近期波動反映的是，投資人認為回到正軌的機會之窗正在關閉，」研調機構DataTrek共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）指出，標普500指數目前略低於4,000點，但若再跌大概500點到3,525點，反映美國會有50％經濟衰退的機率。

《MarketWatch》報導，聯準會（Fed）宣布升息2碼（0.5個百分點），是22年來最大升息幅度，就讓市場表現得利率彷彿飆到了2.5％，但現在才介於0.75％至1％。升息循環才剛啟動，市場更多的大起大落恐怕還沒到來，有三個原因，解釋為什麼股市動盪還會持續、且可能擴大。

一、通膨恐怕還沒觸頂

根據道明證券用以衡量景氣變動方向的擴散指數（Diffusion Index），美國、英國、加拿大、歐元區的通膨上揚動力還是很強勁，各國央行對通膨降溫的預期，恐怕太樂觀。

人們的消費支出正轉移到航空旅行、日用雜貨、食品等，導致這些服務的價格攀升中。此外，雖然4月增加了42.8萬個工作崗位，但勞動市場嚴重供不應求，3月有高達1,150萬個職缺，是22年來最多。缺工造成薪資加速上漲，恐導致商品與服務物價上漲，進而驅動通膨惡化。

傑富瑞（Jefferies）首席金融經濟學家馬柯斯卡（Aneta Markowska）指出，「通膨不再局限於供應鏈問題，這些壓力變得更廣泛。」

而且，已經證明通膨並非暫時，歷史告訴我們，通膨一旦發生，就很難收回去。1970年代，美國受苦於嚴重通膨，直到1979年，伏爾克（Paul Volcker）上任聯準會主席，1年內把利率從10.25％猛升到20％，才把二位數通膨壓下來。

「通膨結果的未知，是市場變化的主要驅動力，」法國興業銀行的美國利率主管Subadra Rajappa說。

二、聯準會官員不排除升息三碼

5月初的聯準會會議上，主席鮑爾（Jerome Powell）淡化了一次升3碼的更鷹派可能，股市因此歡呼大漲。但隔天，停滯性通膨風險的現實馬上席捲而來，讓市場崩盤。

接著，其他官員相繼發聲，表示沒有排除升3碼的可能性，包含里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Thomas Barkin）、克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等人。

自1994年11月以來，聯準會從未一次升息3碼，就連許多交易員在整個職涯中，也還沒有見過這麼激進的升息，市場恐迎來劇烈震盪。「市場正加速反映升息循環的預期，這讓我們越來越擔心這波循環的結局會不太好，」投行BMO資本市場（BMO Capital Markets）策略師林根（Ian Lyngen）和傑弗瑞（Ben Jeffery）說。

他們估計，直到某些事物失控，否則聯邦公開市場委員會（FOMC）會繼續提高利率，而顯然美股今年下跌16％還無法影響決策者的立場，跌幅若近乎翻倍達35％，恐怕才會有所改變。

三、實質利率可能隨通膨惡化上升

實質利率經過通膨調整，更能反映企業的實際資本成本，所以這項指標若劇烈飆升，對股市的衝擊會更大。

目前，實質利率已經攀升至逾2年來最高點。雖然瑞銀集團（UBS）的固定收益團隊認為，實質利率的調整已經差不多結束，但美國證券主管里夫可維茲（David Lefkowitz）等人卻說：「隨著聯準會試圖控制住通膨，無法排除實質利率不會進一步上揚。」

他的基本預測情景是，美國經濟將能免於衰退，股市有望收復今年初以來大部分的失土。不過同時坦承，對這個情景的信心不是太高。

參考來源：WSJ、WSJ(2)、MarketWatch

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