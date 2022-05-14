美科技股報復大漲只是超賣反彈 Fed開會前或可延續一時

那斯達克綜合指數創下2020年11月來最大漲勢帶動下，美國股市三大指數周五聯袂勁揚。多數投資人認為，美股所呈現的是賣過頭的反彈，在貨幣緊縮的周期中，仍可能繼續探底；不過，在聯準會（Fed）下個月開會前的這幾周，美股或許得以稍事喘息。

那斯達克延續周四尾盤反彈走勢，周五繼續大漲3.8%，費城半導體指數更勁漲5.1%，輝達（Nvidia）狂漲9.5%、台積電ADR大漲3.3%，較台股溢價拉大至7.9%。

標普500指數周五也大漲2.4%，重返4,000點關卡；道瓊工業指數上漲434.04點。不過一周下來，三大指數仍然收黑，標普500指數和那斯達克各跌2.4%和2.8%，連續六周下跌；道瓊工業指數跌2.1%，連七周收黑，創下2001年7月來最長頹勢。

對科技股來說，最令人鼓舞的可能是公債殖利率持續不斷的漲勢已放緩。美國公債殖利率周五已由一周前高峰3.2%，回到2.93%。

Leuthold 集團首席投資策略師鮑森（Jim Paulsen）說：「整年下來，短期殖利率一直推升10年期殖利率。」他指出，由於債市的通膨預期也回穩，利率市場壓力減低，應有助於美股上漲。

儘管如此，投資人仍不認為美股已經觸底。

T3Live.com首席策略師雷德勒（Scott Redler）說：「這表示已到谷底了嗎？可能不是，目前所見可能是超賣反彈，標普500指數回測4,100到4,200點。在牛市往往有數周的拉回，在熊市也會出現超賣反彈。」他預料會有持續超過一周的反彈，但接下來會出現逢高出脫的賣壓。

Boston Partners 全球市場研究主管穆蘭尼（Michael Mullaney）認為，標普500指數目前已跌到合理價位，但在聯準會（Fed）貨幣緊縮的周期中，美股還會進一步下跌。標普500指數按未來一年預測獲利估算的本益比目前已降到16.8倍，穆蘭尼估計會降到15倍，若在經濟衰退的情況下，本益比可能降到13倍或14倍。

T3Live.com的雷德勒認為，聯準會（Fed）過幾周才開會，這個空檔給了美股喘息的空間。目前最令投資人擔心的是，Fed設法遏制通膨之際，會不會升息太快，導致經濟陷入衰退。

Fed主席鮑爾下周二將在華爾街日報主辦的一場會議發表談話。目前為止，市場預料Fed在6月和7月開會分別升息0.5個百分點。鮑爾周四也重申這個論調，不過，他也坦承，Fed控制通膨之際也可能不免一時會打擊到經濟。