加密幣市場大逃殺如何威脅金融體系？ 3個Q&A解釋

由於投資人對政府收緊貨幣政策感到擔憂，穩定幣TerraUSD價格暴跌，掀起加密幣市場大逃殺；據路透報導，加密幣總市值一個月來蒸發近8,000億美元。加密幣市場震盪劇烈，引發了金融體系恐遭牽連的疑慮。加密幣市場影響力多大？與其他市場的連動性為何？3個Q&A帶你搞懂。

加密貨幣市場規模有多大？

Coingecko的數據顯示，比特幣去年11月衝破68,000美元歷史高位，使整體加密貨幣市值攀抵3兆美元大關，但12日已縮水至1.51兆美元。在整體加密貨幣市值中，比特幣以近6,000億美元市值居冠，其次是乙太幣以2,850億美元市值居次。

然而，儘管近年加密貨幣市場爆炸性成長，但規模相對較小。美股總市值高達49兆美元，而根據證券產業暨金融市場協會（SIFMA），截至去年底美國固定收益市場總市值為52.9兆。

那些人持有和交易加密幣？

加密貨幣最初是在散戶間吹起風潮，但交易所、企業、銀行、避險基金及共同基金等機構投資人，對加密幣市場的興趣正快速升高。

全球最大加密貨幣交易所Coinbase表示，加密幣市場中，散戶與機構投資人去年第4季在該平台的資產持有比重各占約50%。

Coinbase說，其機構投資人客戶去年加密幣交易金額高達1.14兆美元，遠高於於前一年的1,200億美元。

另外，在市場流通的大多數比特幣和乙太幣都由少數人所掌控。

美國國家經濟研究局（NBER）的報告指出，僅10,000名投資人（個人及實體）就掌控了約三分之一的比特幣市場，而約300萬枚比特幣由1,000名投資人所持有。

加密幣賣壓狂湧會衝擊金融體系嗎？

儘管加密市場規模相對較小，但美國財政部、Fed及國際性的金融穩定委員會（FSB）已示警，穩定幣是與傳統資產價值掛鉤的數位代幣，是金融穩定性的潛在威脅之一。

穩定幣主要用於促進其他數位資產交易，當市場面臨壓力時，其背後的各種資產價值可能下跌或流動性不足，而圍繞這些資產及投資人贖回權的規範和披露仍模糊不清。

監管機構指出，這可能導致穩定幣易受到投資人信心下滑的影響，尤其是在市場面臨壓力之際。

根據CoinGecko，主要穩定幣TerraUSD價格11日與美元兌換比率跌破1:1，跌到0.67美元，導致穩定幣機構賣準備資產比特幣來拉抬價格，拖累比特幣12日重摔至28,546美元。

儘管穩定幣透過演算法與美元掛鉤，但投資人大舉拋售以現金、商業票據等資產支持的穩定幣，便可能連帶影響傳統金融體系，對這些基本資產造成壓力。

監管機構警告，隨著更多公司的財產與加密資產表現相連結，加上傳統金融機構更深入涉足加密資產領域，各種風險正在浮現。