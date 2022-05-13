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收購推特案暫踩煞車！馬斯克曝原因 推特股價重挫

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

提議以440億美元收購網路社交平台推特公司的億萬富豪馬斯克，在推特發文表示，由於要稽核清查推特上的網軍與詐欺帳號，收購案將暫停等待稽核結果，推特股價在盤前交易應聲暴跌近18%。

馬斯克引用路透在本月2日的報導，指推特認為其平台上的活躍用戶不到5%是網軍機器人或者是詐騙帳號，也就是說絕大多數仍是可以有投放廣告等獲利潛力的「真實」用戶。但馬斯克推文寫說：「由於要等候計算詐騙／網軍帳號是否真的低於5%，推特的收購行動將暫時停止。」

推特的股價今日美股盤前一度急跌至37美元價位，比起昨日收盤價暴跌17.9%，顯示投資人開始觀望，懷疑這場交易能不能成功。

馬斯克 推特 Twitter

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