三星晶圓代工也喊漲價 最多漲20%

彭博資訊報導，三星電子正與晶圓代工客戶磋商漲價事宜，下半年起漲幅最多20%，以因應原物料和物流等成本增加的壓力。

消息人士透露，三星打算漲價的幅度約在15%-20%，視製程而定，但成熟製程的晶片漲價幅度較大。新價格政策預定今年下半年開始實施，三星已和部分客戶達成協議。

報導指出，去年全球鬧晶片荒時，業界掀起漲價風，但三星的定價政策相對穩定。不過三星目前面對多重挑戰，從俄烏戰爭、中國大陸的防疫封控措施，到升息和通膨，沒有一個不棘手。

三星發言人對此不願置評。

三星一旦漲價，從智慧手機到汽車、遊戲機製造商，都將面對更大轉嫁成本的壓力。

晶圓製造商的生產成本已經增加20%-30%，彭博資訊分析師表示，對三星而言漲價是必然之舉，畢竟從電力到設備和原物料與物流，無一不漲，「有些客戶或許能接受漲價，如果他們可以比其他人更早拿到晶片」。