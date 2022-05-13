馬來西亞Q1 GDP年增5% 經濟持續從疫情低谷中復甦

新冠疫情造成馬來西亞許多企業倒閉，推升失業率後，大馬經濟已持續從疫情中復甦；馬來西亞央行今（13）日公布，第1季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5%。

大馬央行表示，上季GDP年增率高於比去年第4季的3.6%，且優於路透訪調18位經濟學家的預估中位數4%。接受訪調的專家預估值介於2%到5.7%之間，凸顯中國大陸經濟放緩的不確定性，以及俄烏開戰對大馬生產與經濟活動的影響。

路透4月的的訪調顯示，大馬今年GDP預料成長6.1%，2023年估成長5%；去年經濟成長3.1%。

馬國央行把今年的成長目標訂在5.3%至6.3%之間，期盼全球需求持續回升和民間部門擴大支出。大馬政府預測的成長數據為5.5%至6.5%。

馬國央行總裁諾珊茜雅表示，服務業和製造業是上季經濟中表現較佳的部門。

此外，大馬經濟加速擴張，強化央行轉向鷹式升息以對抗通膨壓力的決心。馬國央行貨幣決策委員會本周稍早出乎預料升息1碼，設法抑制物價壓力，因經濟看來正穩健擴張。

Maybank證券公司分析師Winson Phoon說：「若第2季出現任何加速成長的跡象，央行可能考慮在7月再度升息。」