避險情緒高漲 美元升 連失寵日圓也升

日圓兌美元周五保住前一個交易日的大部漲勢，美國公債殖利率下跌，加上市場忐忑不安，推升美元避險需求，連今年失寵的日圓也重新扮起避險角色。

日圓兌美元周五報129.14，貶值0.6%，周四一度升到127.5，1.2%的走升幅度創下今年以來最大升幅。日圓兌歐元勁升2.5%，更創下2016年以來最大單日升幅。

德意志銀行總經策略師 Alan Ruskin 發布報告說：「日圓走勢顯然是轉向最明顯的訊號，本周由殖利率當道和風險不退（不利日圓），轉為風險胃口轉差導致公債殖利率走低（有利日圓）。」

美國10年期公債殖利率本周報2.8822%，自周一高峰3.203%回落。

彭博引述策略師指出，日圓兩個月來自由落體式下跌似已結束，中國大陸經濟成長放緩以及聯準會（Fed）升息可能損及美國經濟，均提振了日圓的避險資產屬性。

儘管避險交易推動美元兌其他多數主要貨幣上漲，日圓照樣反彈。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周五上午跌至104.668，自周四104.851回落。

美國公債殖利率近日下行有助於壓低美元兌日圓匯率，隨著美國股市大跌，日圓的避險地位似乎也在一定程度上得以重新確立。日圓一度是今年以來受創最重的貨幣，現在種種因素正合力推動日圓大幅反彈。

Shinkin Asset Management駐東京的首席市場分析師Jun Kato指出，由於「烏克蘭局勢、急進升息對美國經濟的影響以及中國大陸防疫封控」等因素對全球經濟成長產生負面影響，日圓的前景正在改善。「隨著央行轉向鷹派，流動性的萎縮可能也會刺激對優質資產的買盤，因此有助於遏制美國殖利率升勢。」

Kato認為，似乎沒什麼理由能推動美國10年期公債殖利率回到3%以上，因為這一水準反映了市場對Fed政策前景充分定價。他說，在市場決定下一個方向之前，日圓可能在1美元兌128-133日圓區間波動，並有上試125的可能性。

日圓仍有足夠的反彈空間。日圓兌美元今年仍下跌超過10%，因為其他主要央行緊縮政策之際，日本央行仍堅持鴿派立場。大宗商品價格上漲有損日本資源進口型的經濟，這也令日圓承壓。

巴克萊證券日本駐東京的外匯策略師Shinichiro Kadota表示，就在一周前，日圓跌至1美元兌135日圓還被認為是有可能的，現在則似乎不大可能了。