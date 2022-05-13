美股收斂跌幅 標普瀕臨熊市邊緣 市場憂通膨居高不下

美股三大指數周四（12日）漲跌互見，收盤幾乎收復稍早觸及的近2%跌幅。投資人對通膨觸頂跡象和通膨可能居高不下，將促使美國聯準會（Fed）採取更加激進的緊縮政策等因素感到憂心忡忡。

道瓊工業指數跌103.81點，或0.33%，收在31,730.3點；標普500指數微跌5.1點，或0.13%，收報3,930.08點，距離確認進入熊市僅咫尺之遙。那斯達克指數漲6.73點，或0.06%，收在11,370.96點。

在標普500指數11個類股中，有六個類股收漲，醫療保健股漲最多；公用事業股和科技股跌最深。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick說：「這種上下2%的劇烈波動極為罕見，這麼短的時間內會出現這麼大的波動，顯示投資人的心理非常脆弱。市場持續擔心通膨走勢，通膨看似觸頂，但仍居高不下，這使投資者感到憂心，從而把標普500指數推近熊市邊緣。」

引領市場走勢、在疫情低利率環境下蓬勃發展的成長股，對大盤造成最大的拖累，蘋果和微軟跌最多，分別跌2.69%和2%。

美國最新的經濟數據，包括生產者物價指數（PPI）在內，都顯示物價成長在3月達到高峰。即便如此，市場預估Fed未來數個月至少有三次會升息2碼，以抑制需求和飄升的物價。

美國參議院今（13）日批准鮑爾連任Fed主席。

美國企業財報季已接近尾聲，根據路孚特的最新數據，在以公布財報的標普500指數成分股企業中，有79%企業財報優於市場預期。分析師表示，這些成分股上季總獲利估成長11%，高於之前的預估值6.4%。

精品集團Tapestry飆漲15.5%，因稍早表示，中國大陸一旦疫情封控措施，當地需求預料反彈。

植物食品業者Beyond Meat跌4.2%，受上季虧損持續擴大拖累。推特跌2.2%，在馬斯克宣布收購推特後，推特執行長首宣布停止徵才，同時有兩位高級幹部離職。