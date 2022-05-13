紐約原油期貨因成品油庫存吃緊小漲 美元走強打壓金價
原油價格小幅走高，因國際能源總署（IEA）提醒全球燃料庫存吃緊。美國生產者價格指數漲幅超預期強化聯準會（Fed）進一步緊縮的預期心理，推動美元走強，導致金價跌至三個月低點。以下是整理自彭博的商品行情：
原油價格小幅走高
原油價格小幅走高，IEA強調全球燃料庫存的緊張局面，歐盟暗示成員國可能無法就俄羅斯的石油禁令達成一致。
西德州中級原油（WTI）6月交割的WTI原油期貨上漲42美分，結算價報每桶106.13美元；7月交割的布蘭特原油持平，下跌6美分，結算價報每桶107.45美元。
歐盟國家表示，如果歐盟不能說服匈牙利支持對俄羅斯石油實施禁令，或許得考慮延後禁止俄羅斯石油進口。
IEA的一份報告顯示，俄羅斯供應對維持全球燃料平衡至關重要。該機構在月度石油市場報告中說，「成品油短缺情況幾乎是普遍的」。
美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國餾分油庫存降至2005年以來最低水準，汽油庫存連續六周下滑。OECD國家的柴油庫存降至2008年以來最低。
金價跌至三個月低點，因美元走強
美國勞工部周四發布的數據顯示，終端需求生產者價格指數4月年增幅為11%。此數據表明，生產流程中持續的通貨膨脹將繼續影響到消費者價格。
金價已從3月的高點下跌11%，因成本壓力加快上揚，引發Fed大幅緊縮政策的預期心理。美元升至兩年高位也讓金價受壓。
截至紐約時間下午1:29，金價下跌1.4%，至每英兩1,825.77美元，之前一度下跌1.6%。紐約商品交易所6月黃金合約下跌1.6%，結算價1,824.60美元。
鈀金下跌6.2%；白銀和白金亦跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言