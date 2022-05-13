紐約原油期貨因成品油庫存吃緊小漲 美元走強打壓金價

原油價格小幅走高，因國際能源總署（IEA）提醒全球燃料庫存吃緊。美國生產者價格指數漲幅超預期強化聯準會（Fed）進一步緊縮的預期心理，推動美元走強，導致金價跌至三個月低點。以下是整理自彭博的商品行情：

原油價格小幅走高

原油價格小幅走高，IEA強調全球燃料庫存的緊張局面，歐盟暗示成員國可能無法就俄羅斯的石油禁令達成一致。

西德州中級原油（WTI）6月交割的WTI原油期貨上漲42美分，結算價報每桶106.13美元；7月交割的布蘭特原油持平，下跌6美分，結算價報每桶107.45美元。

歐盟國家表示，如果歐盟不能說服匈牙利支持對俄羅斯石油實施禁令，或許得考慮延後禁止俄羅斯石油進口。

IEA的一份報告顯示，俄羅斯供應對維持全球燃料平衡至關重要。該機構在月度石油市場報告中說，「成品油短缺情況幾乎是普遍的」。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國餾分油庫存降至2005年以來最低水準，汽油庫存連續六周下滑。OECD國家的柴油庫存降至2008年以來最低。

金價跌至三個月低點，因美元走強

美國勞工部周四發布的數據顯示，終端需求生產者價格指數4月年增幅為11%。此數據表明，生產流程中持續的通貨膨脹將繼續影響到消費者價格。

金價已從3月的高點下跌11%，因成本壓力加快上揚，引發Fed大幅緊縮政策的預期心理。美元升至兩年高位也讓金價受壓。

截至紐約時間下午1:29，金價下跌1.4%，至每英兩1,825.77美元，之前一度下跌1.6%。紐約商品交易所6月黃金合約下跌1.6%，結算價1,824.60美元。

鈀金下跌6.2%；白銀和白金亦跌。