銅價跌破每噸9,000美元 錫重挫10% 需求減弱的擔憂加劇
銅價跌破每噸9,000美元，是去年10月以來首見，而其他金屬也因為全球需求減弱的憂慮加劇而下挫。
銅價已從3月的創紀錄高點大跌15%，因為投資人的關注焦點從擔心供應緊張，轉向到擔心消費減弱。美國貨幣政策緊縮、歐洲經濟不穩定，以及中國大陸嚴格防疫，都使投資人愈發憂慮工業大宗商品的下行風險。
倫敦金屬交易所銅價周四一度下跌4.3%到每噸8,938美元。其他金屬也跌，錫重挫逾10%，是兩個月來最大跌幅。
ED&F Man Capital Markets的分析師Ed Meir表示：「大宗商品在周四的交易時段『追上』股市周三大跌的腳步，其他因素也推動拋售。六大金屬的走勢圖都跌破了，沒有任何一種還維持上升趨勢。」
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