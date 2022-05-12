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石油企業再擴張 飽賺碳排「黑金」

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
石油企業包括殼牌、埃克森美孚等公司，近期計畫再擴張195個石油或天然氣的鑽井項目，引發環保人士抗議。（網路截圖）
石油企業包括殼牌、埃克森美孚等公司，近期計畫再擴張195個石油或天然氣的鑽井項目，引發環保人士抗議。（網路截圖）

趁油價高漲，石油企業近期要再擴大鑽井，預計將造成相當於中國10年的溫室氣體排放量！媒體踢爆石油企業的擴張計劃，包括殼牌、埃克森美孚等，近期要新增195個石油或天然氣的鑽井項目，引發爭議。而美國、加拿大與澳洲等大國竟還要補貼這些計畫，環保人士怒批，這些國家白費全球減碳的努力！

進軍碳排黑金

衛報》報導，隨著世界減緩氣候變遷的趨勢，許多國家都訂出節能減碳的階段性目標，更不乏2050年淨零碳排的政策。氣候專家指出，若不禁止化石燃料就意味著將「我們將錯失永續的未來」；聯合國秘書長古特雷斯也警告，「我們對化石燃料的依賴正在扼殺我們。」

但石油與天然氣的豐厚利潤卻令企業垂涎三尺，如埃克森美孚、殼牌、BP 和雪佛龍等化石燃料企業，在過去 30 年中賺取了近 2兆美元的利潤。而因為俄烏戰爭導致能源價格高漲，更讓這些企業賺得盆滿缽滿，BP企業股東更將公司描述成「提款機」。

先進國家竟成推手

龐大的利益在全球淨零碳排的趨勢下，仍然逆勢擴充，媒體踢爆這些企業近期的開發計畫，包括新增195個石油或天然氣的鑽井項目，其中大約 60% 已經在接近量產。每個項目預計都將產生10 億噸的二氧化碳排放量，預計造成的排放量相當於中國10年的溫室氣體排放量。

而美國、加拿大與澳洲政府卻紛紛補貼這些擴張計劃，永續環境倡導者雷曼指責美國、加拿大和澳洲相當「虛偽」並指出，「這些國家單破壞了全球減少碳排放的努力，更無視應該要淘汰化石燃料的責任」，這些國家的作為，將使得最貧窮和最脆弱的人受苦。

半島電視台》報導，曼徹斯特大學能源教授安德森表示，氣候危機迫使各國都要踏上能源轉型之路，但是此過程應該要「公平的進行」。

他指出，已開發國家透過汙染環境來取得現在的經濟地位，但環境成本卻要全球買單，相當不公平，而且部分發展中國家仍高度仰賴化石燃料，一旦加速轉型，財政收入恐遭受到嚴重的打擊。

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