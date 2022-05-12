下一站越南！台商嘆越南製衣做鞋不香，李嘉誠卻搶投房產？

今年不少成衣與製鞋業台商，表示越南製造獲利已不香，準備撤離當地。沒想到，香港大亨李嘉誠，卻傳出正前進越南大舉投資房產，胡志明市房價更已暴漲四成，專家指出這些都是越南人正「富起來」的明證。越南國際學生則表示，他的家鄉現在很像90年代的台灣，當地新世代相信努力拚就能加薪，買房不是夢，是因這些潛在優勢。

今年（2022）不少成衣、製鞋業台商，與國外品牌大廠近期表示，越南低階製造業「不香了」，主要是買地與工資成本都上升，獲利愈來愈薄。當地政府也不再鼓勵這類勞力密集產業來設廠。目前正規劃要撤離改遷他國。

然而，香港知名地產大亨李嘉誠，卻傳出瞄準越南投資。據當地媒體《The Saigon Times》報導，最近李嘉誠旗下長實集團團隊，和日本歐力士集團聯手到胡志明市，與市長潘文邁會面，很有可能會在胡志明市引進高階商辦大樓、商業中心與高級住宅等。

另根據當地媒體《VNExpress》報導，越南胡志明市，這一季住宅房價竟比去年同期暴漲四成！在平陽、同奈等鄰近省份也有6％的房價漲幅。至於當地Ａ級商辦在這一季房租也漲了5.1％。

真有這麼旺？不會只是炒作？

五年前從越南來台唸書，現為台大國企所碩一生的鄧成忠，表示越南現在真的很像90年代的台灣，正步入經濟黃金時代，一切蓬勃發展中。

他也相信，越南經濟能夠在10年內追上台灣。房價有聽說正上漲，但算是剛剛起漲階段，笑說像他這樣的年輕世代，出社會後拚一拚，應該仍然買得起。

李嘉誠投資嗅覺靈，從英國轉戰越南

為何越南低階製造不香，房產卻香起來？大亨李嘉誠的嗅覺這次對了嗎？

藍濤亞洲總裁黃齊元，去年協同王伯鑫、詹婷怡、林建甫等三位夥伴，共同成立東南亞影響力聯盟（Southeast-Asia Impact Alliance，SIA），並已在越南自設辦公室，相當看好當地發展。

黃齊元指出，李嘉誠的投資一向很會抓趨勢，例如當年及早在中國大陸最旺時撤離，改投資英國，堪稱眼光獨到。今年3月則聽聞李嘉誠寧可虧損，也要出清原本持有的瑞銀前倫敦總部大樓。若真的轉戰越南，相信必有原因。

「李嘉誠若要投資，不會只是蓋一間廠，比較可能是引進整個工業園區、高水準的房產與休閒娛樂中心、或基礎建設，這才是他最擅長的項目，」黃齊元說。

不論傳言是否成真，黃齊元周邊觀察，也認為越南最近房地產上漲，絕非是「無基之彈」（按：房地產上漲，並非無基本面支撐的意思）。首先，越南今年成功與病毒共存後，已成外資投資的首選之一。但是當地投資的生態，絕非以往類型。

他分析，以往越南外商設廠最旺的地方多在南部，且是勞力密集、獲利低的成衣、製鞋產業。近年設廠都轉往北部，多是高科技製造，包括了韓國三星、台灣富士康、華碩、和碩，在當地設廠比比皆是。

由於這些企業需要相對高水準人才，薪資福利也相對優厚。因此，黃齊元認為，當成衣製鞋業者退場中，反而正是越南產業在升級、百姓收入提高的明證。

但是，光是把越南當作製造基地，還是看扁了它。在金融界資歷豐富的黃齊元分析，以後台灣更要把越南當市場看，主要是基於以下原因。

Fintech強國，有「年輕人紅利」

首先，越南人民相對台灣年輕，對於科技適應接受度強，這次疫情來，反而快速推進數位變革。

其實，東南亞最先進的Fintech（金融創新），就在越南，本土電子錢包應用MoMo，就讓該國捧出一隻獨角獸。

據《路透社》報導，越南第一大電子錢包MoＭo，近期估值已超過20億美元，主要是當地人在疫情封城期間，大量改用電子錢包，結果讓該企業去年營收暴增近一倍。

另外，疫情也讓當地電商火起來，越南已成新南向地區中，僅次印度、成長最快的電商市場。有越南版亞馬遜之稱的電商業者TIKI，現在也因快速成長，估值達6億美元。台灣大哥大便因看好後勢，去年已經入股2.7％。

其實，今年首季第一波商辦房租漲，據當地商用房產仲介商Colliers Vietnam指出，疫情以來，當地IT網路與電商物流業快速擴張，是新興熱門產業，四處搶租的大多是這類公司。

可以想見，未來當地的年輕人，也將是標榜去這類公司入職的白領員工為主，不會再去工廠做鞋。

台灣教育、醫藥器材有希望進攻越南

國際學生鄧成忠就是一個例子。他中文流利，大學在政治大學念經濟、研究所則是主攻企業經營的台灣大學國企所，自己未來畢業後的規劃，是想引進台灣商品到越南去。

他表示，現在越南家庭變富裕後，也像台灣人一樣，愈來愈重視教育，還有個人的健康醫療，很看好引進這類商品服務會大受歡迎。

去年起，鄧成忠另外負責營運由黃齊元所創立的「台灣越南國際學生聯盟 」，經常舉辦徵才說明會給越南學生，邀請在台灣知名企業任職的越南學長姐來分享職涯規劃。

這個聯盟，目的在於打造台灣企業與越南學生的橋樑，讓越南學生找到適合的工作機會，同時幫台灣企業解決徵才的問題。鄧成忠指出，新一代越南留台學生，教育程度大多不錯，都會往白領階級邁進。

「以後，我們要把越南人當白領，不是藍領，還要學會去賺他們的錢，」黃齊元強調，這也是他為何近年看好東南亞，更把越南鎖定為第一個重點發展地區的原因。

他在當地深入研究發現，越南的台商目前多限於單打獨鬥，相對辛苦，因此最近又在胡志明市成立西貢智慧醫材科技園區，就是要協助台灣中小企業，運用策略聯盟的方式進駐市場。

這次疫情，意外促成越南成為新的勝利組，房產都要漲翻。台灣企業，不能再用舊思惟看待這個南向新明星。

（本文出自2022.5.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）