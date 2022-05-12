國際油價大漲5% 因美燃油庫存降、俄輸歐天然氣減少

國際油價周三（11日）大漲5%，美國燃油庫存在夏季出行旺季前猛降，且俄羅斯輸往歐洲的天然氣減少，加上俄羅斯宣布制裁一些歐洲天然氣企業，增加全球能源市場的不確定性。金價上漲，反映美國通膨數據高於預期帶來影響。

油價大漲5%

布蘭特原油7月期貨結算價上漲5.05美元，報每桶107.51美元，漲幅4.9%；紐約原油6月期貨結算價上漲5.95美元，報每桶105.71美元，漲幅6%。

美國能源資訊署（EIA）公布，餾分油庫存降至2005年5月以來最低。在美國夏季駕車旺季逼近之際，美國汽油和柴油零售價升至創紀錄水準。上周美國國內對這兩種產品的需求下降，不過，隨著美國煉廠把更多產品運往國外以替代俄羅斯供應，庫存正在減少。

另外，俄羅斯經烏克蘭輸往歐洲的天然氣周三減少四分之一，之前烏克蘭關閉一條主要輸氣管線，將之歸咎於俄羅斯占領部隊的干預。這是自衝突開始以來，經烏克蘭輸往歐洲的天然氣首次中斷情況。

這一舉動引發了人們擔憂，即在價格已經飛漲之際，未來還可能發生類似的中斷。周三俄羅斯宣布制裁31家總部位於對俄實施制裁國家的企業。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「油價將繼續上漲，尤其是如果歐盟達成協議，計劃在今年年底前逐步停止購買俄羅斯石油。」

金價從三個月低點反彈

金價周三重啟漲勢，此前在美國公布通膨數據後一度下跌，美元走低，因投資者關注消費者物價升勢略有降溫。

現貨黃金11日收盤上漲0.77%，至每英兩1,852.40美元；美國黃金期貨結算價上漲0.7%，報每英兩1,853.70美元。

隨著汽油價格從紀錄高點回落，美國4月消費者物價漲勢放緩，這代表通膨可能已經見頂，儘管仍可能會在一段時間內持於高點，並讓美國聯準會繼續升息以讓需求降溫。

美元指數最初因通膨數據而走強，但隨後小幅下跌0.1%，這協助金價攀升。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「市場看到了數據，然後就賣、賣、賣，金價後來反彈，人們認為數據高於預期，但並不可怕。」「聯準會不會因這份報告而變得更加鷹派，但肯定也不會降低力度。」

現貨銀上漲1.6%，至每英兩21.58美元，白金攀升3.7% ，至每英兩999.33美元，鈀金下跌1%，至每英兩2,044.17美元。