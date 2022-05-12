美元小貶結束連四漲 比特幣重挫7％失守3萬美元

美元周三（11日）走低，結束連四天漲勢，日圓和加幣兌美元漲幅最大，此前數據顯示通膨仍在高點，但不太可能導致聯準會轉向更激進的貨幣政策路徑。

美元指數跌0.04%，報103.84。

美元兌日圓11日貶值0.37%，報1美元兌109.97日圓。

歐元兌美元貶值0.15%，報1歐元兌1.0513美元。

美元兌加幣貶0.3％至1.2986加幣。

美國勞工部周三公布，4月消費者物價指數（CPI）上漲0.3%，為去年8月來最小增幅；但與去年同期相比，CPI上揚8.3%，高於預期的8.1%，但低於3月的8.5%。

數據顯示，通膨可能已見頂，但不太可能迅速降溫，也不太可能打亂聯準會目前的緊縮貨幣政策計畫。

摩根士丹利分析師表示，美元在進入第三季度之際將呈現「溫和但基礎廣泛」的強勢，但是不會突破其長期區間。

歐元走強，因歐洲央行強化外界對其將在7月升息以對抗通膨的預期，這將是10多年來的首次加息。一些決策者周三甚至暗示，在首次升息之後，還將進一步升息。

在加密貨幣方面，比特幣重挫7%至28,768.70美元，周二跌破3萬美元大關，是去年7月以來首見。