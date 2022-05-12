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鴻海電動車事業跨入新里程碑 今晨取得北美製造基地

道瓊跌326點、費半那指重挫3% 市場憂通膨居高不下

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數11日齊跌，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌逾3%。路透
美股三大指數11日齊跌，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌逾3%。路透

美股三大指數周三（11日）齊跌，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌逾3%，最新數據顯示美國通膨將在相當長一段時間內維持在高檔，加劇市場關於聯準會可能會被迫激進緊縮政策並導致經濟陷入衰退的擔憂。

道瓊工業指數大跌326.63點，或1.02%，收報31,834.11點，為連續第五日下挫。標普500指數跌65.87點，或1.65%，收在3,935.18點，較1月8日的收盤歷史高點大幅回檔18%。那斯達克指數重摔373.44點，或3.18%，收報11,364.24點。

費城半導體指數重挫3.04%，收2,811.94點。

蘋果大跌5.2%至每股146.50美元，跌幅較前一日擴大，失守每股150美元價位，對那指和標普500指數造成最大的拖累。

美國勞工部11日公布，4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，高於市場預期，雖略低於3月的年增8.5%，但仍逼近40年高點水準。剔除食品和能源價格成本的核心CPI則年增6.2%，同樣高於市場預期。

勞工部表示，通膨可能在4月觸頂，但可能仍會保持足夠強勁的勢頭，促使美國聯準會（Fed）採取行動抑制通膨。

LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby說：「這並未打消投資人的想法，他們認為Fed在控制通膨方面還有更多工作要做。」她表示，隨著Fed升息，「市場正試圖弄清楚，我們是否也會看到成長股的回檔幅度超過預期」。

投資人對Fed是否繼續大幅升息的憂慮，對成長股造成重大打擊。非必需消費品股和科技股均跌約3%，比標普其他類股跌更深。

投資人急於看到更多通膨數據。美國預計今（12）日公布生產者物價指數（PPI）。

股市今年來幾乎一路下跌，受利率擔憂、烏克蘭戰爭和中國大陸防疫風控措施拖累。

加密幣交易所Coinbase暴跌26.4%，受上季營收不如市場預期拖累，該公司表示，全球市場動盪抑制投資人對風險資產的興趣。

通膨 美國 Fed

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