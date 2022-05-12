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台積電ADR下跌逾1% 聯電、日月光跌幅更重

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周三（11日）收盤下跌，台積電ADR下跌超過1%。路透
台股ADR周三（11日）收盤下跌，台積電ADR下跌超過1%。路透

台股ADR周三（11日）隨美股大盤下跌，台積電ADR下跌超過1%，對台北交易股票溢價率為0.11%。聯電、日月光則重挫超過2%。

道瓊工業指數下跌326.63點，跌幅1.02%，收31,834.11點。標普500指數下挫65.87點，跌幅1.65%，收3,935.18點。那斯達克綜合指數重挫373.44點，跌幅3.18%，收11,364.24點。

費城半導體指數重挫3.04%，收2,811.94點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.32 -2.47%

中華電 CHT 42.03 -0.47%

台積電 TSM 87.83 -1.11%

聯電 UMC 7.90 -2.83%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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