美國終於要調降陸貨關稅？說到底還是為了這件事···

為對抗高通膨，美國總統拜登10日鬆口，正在評估調降對中國大陸進口產品加徵的關稅稅率。儘管拜登政府內部對此仍立場分歧，但觀察家指出，拜登政府很清楚若通膨仍居高不下，11月期中選舉時將被選民懲罰，因此決定這項政策的關鍵，將是期中選舉選情。

拜登把高通膨歸咎於防疫措施導致供應鏈瓶頸惡化、及俄羅斯入侵烏克蘭，並表示正與聯準會（Fed）共同抑制高通膨。記者問到是否會調降對大陸進口貨物的關稅稅率時他說：「我們正在討論此事，我們將評估最能產生正面效應的措施。」

拜登政府目前大多維持對3,000億美元陸貨加徵的關稅，但由於通膨持續竄升，美國國會議員、企業界及經濟學家紛紛呼籲應調降陸貨關稅，因為這是拜登政府能夠對抗通膨的少數手段之一。隨著美國對500億美元陸貨加徵25%關稅的措施將在7月到期，拜登政府已開始評估是否繼續加徵關稅，並要求產業界提出意見。

不過，拜登政府內部對此仍意見分歧，以財長葉倫和商務部長雷蒙多為首的陣營支持調降關稅，以美國貿易代表戴琪為首的陣營則擔心，若貿然調降或取消陸貨關稅，將使美國與中國大陸協商的籌碼減少，因此主張不該爲了降低通膨的短期利益，犧牲長期的政策目標。

另一個爭論點則是，關稅要降到什麼程度，才能緩和通膨。外部經濟學家對相關效應的估算差異很大，彼特森國際經濟研究所（PIIE）的克萊德等研究員3月發布的研究顯示，解除對陸加徵關稅與相關影響，將使美國通膨年升率降低1.3個百分點，但同機構的魯斯等人的研究卻顯示，對陸貨加徵關稅僅推升美國通膨年升率0.26個百分點。

然而，對拜登政府來說，通膨已變成政治問題。共和黨緊咬民主黨推出的疫情紓困措施和基建支出方案，是加重通膨上升壓力的元兇。路透／Ipsos本周的民調顯示，只有42%的美國成年人認可拜登的表現，並認為經濟是最重要的問題。CNN／SSRS的民調也顯示，81%受訪者認為政府因應通膨的行動太少，比率比去年12月高出9個百分點。

這也代表民主黨在半年後的期中選舉，勢必將面臨艱困的參眾兩院多數席次保衛戰，因此對拜登政府而言，是否調降陸貨關稅已不全然是經濟決策，也是政治決策。