日本終於見到久違的通膨 為何美夢變惡夢？

面對經濟長期積弱不振，日本央行認為「拉高通膨和日圓貶值」是讓經濟振衰起敝之道。只是事與願違，縱使利率持續壓在谷底，推出一波接一波的財政刺激，通縮陰霾揮之不去，通膨率始終達不到央行訂得很低的目標。工資成長停滯，成長依然貧血。

但現在，突然間，日本物價勁揚，日圓也急貶，東京當局許的願望終於實現了嗎？其實不然。

紐約時報報導，日本整體通膨仍溫和，但食物和能源價格迅速上漲，不是因為需求增加，而是新冠肺炎疫情和俄烏戰爭引發的市場動盪造成。日圓對美元跌到20年低點，去年9月迄今貶值幅度已超過18%。

這兩股力量不但不足以振興經濟，還給這個世界第三大經濟體帶來又一個挑戰：日本經濟從疫情衝擊復甦的步調原本就落後其他主要經濟體，如今萬物漲價更嚇壞長久來習於物價穩定的日本消費者，日圓疲軟對抑制國內需求的打擊更甚於刺激出口的作用。

野村綜合研究所經濟學家木內登英說：「日圓貶值擊中經濟最脆弱之處。」他指出，日本家庭發覺進口貨樣樣都漲價，這情況瓦解消費者信心。

對日圓貶值轉喜為憂，反映過去十年來日本經濟的轉變。日本曾是製造業超級強國，那時日圓貶值是好事，既能增進日企海外價格競爭力、提高海外收益，還能吸引外國投資。但今天出口對日本整體經濟的重要性已降低，產品在海外製造的比率提高，降低了匯率對獲利的影響。

日本銀行（央行）1月發布的報告顯示，日圓貶值仍對日本經濟有助益，但助長出口的效益在疫情爆發前的十年期間已減弱，促進通膨的助力則增強。

高盛首席日本經濟學家馬場直彥認為，疫情和俄烏戰爭很可能一方面放大了負面衝擊，同時又淡化了正面影響。物價勁揚，因為中國大陸製造廠關閉、物流打結，以及戰爭阻礙烏克蘭小麥及俄羅斯油氣出口。

對天然資源貧乏、深深依賴進口燃料和食物的日本來說，日圓貶值把物價推升得更高，一些民生用品漲幅達到二位數。消費者現在得花更多錢買朝日啤酒，是十年來首見；某便利超商牌子的雞肉35年來首次漲價。

馬場直彥說：「從出口商觀點來看，日圓貶值應該是有益的。但對其他人而言，卻可能不好不壞或甚至有害。」他並指出，日本基於防疫顧慮禁止國際遊客入境，也阻止外國人趁日圓貶值赴日消費。

諸多因素導致日圓疲軟。日本經濟受疫情衝擊，商品價格飆升又迫使進口商賣日圓、買美元付帳。但最主要因素仍是日銀堅持維持利率在接近0%的水準，與已經啟動升息的美國利差日益擴大，導致投資資金流向美元尋求更佳收益。

即使日銀有意提高利率，也可能顧忌可能引發的後果。日本倚賴大舉支出刺激經濟，提高利率不僅會造成這種做法難以為繼，也將增加國債償債難度。日本的國債占國內生產毛額（GDP）比率已超過250%。