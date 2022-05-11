美4月CPI年升8.3%…高於預期 美股期指應聲翻黑

美國勞工部11日公布，4月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增8.3%，剔除糧食和能源成本的4月核心CPI則年增6.2%，兩者均高於市場預期，凸顯通膨持續加速升溫，進一步加重消費者面臨的物價壓力，並威脅美國的經濟成長。

由於美國4月通膨率升速比預期還快，原本上漲的標普500期指應聲翻黑，從上漲逾1%轉為下跌0.4%。道瓊工業期指和那斯達克100期指分別下跌0.3%和1.2%。

通膨已成為美國經濟從疫情陰影復甦的最大威脅。汽油和食品成本的提高已成大問題，且通膨已從這兩大領域蔓延到住房、汽車等其他區塊。

聯準會（Fed）官員為遏止通膨，今年來已兩度升息，並承諾將持續升息直到通膨率回落到央行設定的2%目標。然而，今日通膨數據顯示，Fed仍有艱難的任務要面對。