Google簽署協議 向300多間歐盟新聞出版業者付費

Alphabet旗下谷歌公司（Google）告訴路透社，Google已簽署協議，要向德國、法國和其他4個歐盟國家的300多間出版業者支付新聞費用。

這項舉措將在今天稍晚公開宣布。歐盟3年前通過具里程碑意義的版權法規，要求Google和其他線上平台，使用音樂家、表演者、作家、新聞出版業者及記者的作品必須支付費用。

Google的新聞和出版合作夥伴關係總監康納（SulinaConnal）在部落格發文指出：「目前為止，我們已經簽署涵蓋德國、匈牙利、法國、奧地利、荷蘭和愛爾蘭的300多間國家、地方和專業新聞出版物的協議，還有更多商談正在進行。」

這項消息預計今天稍晚公布。康納的部落格發文並未說明Google向上述新聞出版業者支付多少費用。

這些新聞出版商中有2/3是德國業者，包括「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「時代週報」（Die Zeit）和「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter AllgemeineZeitung）等。

康納的部落格發文還提到：「現在我們宣布推出一種新工具，向成千上萬的新聞出版業者提供報價，從德國和匈牙利開始，並在未來數個月內推廣到其他歐盟國家。」