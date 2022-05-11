預先防範通膨 馬來西亞央行意外升息1碼
馬來西亞央行11日意外調升基準利率1碼（0.25個百分點），以預先防範通膨壓力加重的可能性。
馬來西亞央行把基準的隔夜利率調高1碼至2%，在接受彭博訪調的19名經濟學家中，僅五位預測央行會升息，其餘學者預期按兵不動。
馬國經濟今年可望加速成長，因當局持續解除防疫限制措施，包括在4月重新開放邊界。馬國目前通膨率為2.2%，尚未到堪憂的地步，也是東南亞最低，但國內的物價壓力已開始累積，部分原因在於俄烏戰爭引發的供應震撼。
馬國3月剔除糧食和燃料物價後的核心通膨率比去年同期攀升2%，為2019年8月來最高，同期糧食通膨率更年增4%，幅度為2017年12月來最大。
然而，多數經濟學家原先預估，馬國央行今年下半年才會升息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言