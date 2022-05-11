預先防範通膨 馬來西亞央行意外升息1碼

馬來西亞央行11日意外調升基準利率1碼（0.25個百分點），以預先防範通膨壓力加重的可能性。

馬來西亞央行把基準的隔夜利率調高1碼至2%，在接受彭博訪調的19名經濟學家中，僅五位預測央行會升息，其餘學者預期按兵不動。

馬國經濟今年可望加速成長，因當局持續解除防疫限制措施，包括在4月重新開放邊界。馬國目前通膨率為2.2%，尚未到堪憂的地步，也是東南亞最低，但國內的物價壓力已開始累積，部分原因在於俄烏戰爭引發的供應震撼。

馬國3月剔除糧食和燃料物價後的核心通膨率比去年同期攀升2%，為2019年8月來最高，同期糧食通膨率更年增4%，幅度為2017年12月來最大。

然而，多數經濟學家原先預估，馬國央行今年下半年才會升息。