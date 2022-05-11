快訊

12歲以下才可來 柯文哲宣布調整兒童防疫門診對象

疫情何時達高峰？李秉穎民進黨中常會上給答案

預先防範通膨 馬來西亞央行意外升息1碼

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
大馬央行意外升息1碼。歐新社
大馬央行意外升息1碼。歐新社

馬來西亞央行11日意外調升基準利率1碼（0.25個百分點），以預先防範通膨壓力加重的可能性。

馬來西亞央行把基準的隔夜利率調高1碼至2%，在接受彭博訪調的19名經濟學家中，僅五位預測央行會升息，其餘學者預期按兵不動。

馬國經濟今年可望加速成長，因當局持續解除防疫限制措施，包括在4月重新開放邊界。馬國目前通膨率為2.2%，尚未到堪憂的地步，也是東南亞最低，但國內的物價壓力已開始累積，部分原因在於俄烏戰爭引發的供應震撼。

馬國3月剔除糧食和燃料物價後的核心通膨率比去年同期攀升2%，為2019年8月來最高，同期糧食通膨率更年增4%，幅度為2017年12月來最大。

然而，多數經濟學家原先預估，馬國央行今年下半年才會升息。

通膨 馬來西亞 升息

延伸閱讀

是否跟進美英升息？ 楊金龍：貨幣政策維持緊縮立場

迴避墮胎議題 共和黨候選人主打經濟、通膨

美國抗通膨靠減稅？民眾口袋更有錢 不是好事

「綠色通膨」警鐘響 ESG高息股成抗通膨利器

相關新聞

Google簽署協議 向300多間歐盟新聞出版業者付費

Alphabet旗下谷歌公司（Google）告訴路透社，Google已簽署協議，要向德國、法國和其他4個歐盟國家的300...

一文掌握各國央行數位貨幣的進展

許多國家紛紛研究發行「央行數位貨幣」（CBDC）的可行性，目標是讓支付系統更安全、迅速、便宜、可靠。IMF估計，約有100個國家已在考慮發行。

化名經濟時代來臨

「化名」將會是未來十年難以避免的工作趨勢。

前Fed副主席：美經濟明、後年最糟只會陷入溫和衰退

美國第1季國內生產毛額（GDP）出現負成長，加上當前通膨居高不下，一種似曾相識的感覺又上心頭。美國經濟是否將重演1970年代的「停滯性通膨」？1994-96年曾任美國聯準會（Fed）副主席的布蘭德（Alan S. Blinder）認為：應該不會那樣嚴重。

日圓走貶促經濟？ 當局堅持不升息

由於日本經濟長期維持低成長率，政府曾試圖透過貨幣貶值、軟性通膨等方式設法刺激經濟。然而，在國際央行升息與物價飆漲的影響下，日圓走貶速度已經超出掌握，導致國內企業信心下滑與民生物價高漲。然而，日本央行不願意跟進升息腳步，而是透過其他補助措施解決問題，日圓未來恐再持續下探。

美新創電動車公司Canoo爆財務危機 股東TPK回應了

美國新創電動車公司Canoo昨（10）日公告財報，並向投資人示警手頭現金已快燒光，持續經營能力面臨「重大疑問」，盤後股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。