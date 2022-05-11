日圓走貶促經濟？ 當局堅持不升息

由於日本經濟長期維持低成長率，政府曾試圖透過貨幣貶值、軟性通膨等方式設法刺激經濟。然而，在國際央行升息與物價飆漲的影響下，日圓走貶速度已經超出掌握，導致國內企業信心下滑與民生物價高漲。然而，日本央行不願意跟進升息腳步，而是透過其他補助措施解決問題，日圓未來恐再持續下探。

升息、戰爭成困局

《紐約時報》報導，日本經濟長期以來積弱不振，通膨率跟經濟成長更是長年不振，日本央行一直試圖透過貨幣貶值提高日本商品在國際的競爭力，如該國前首相安倍晉三就曾祭出一系列的量化寬鬆，擴大國家財政與促進民間投資的「三枝箭」政策，擺脫一直以來的經濟困局。

雖然安倍政策確實將日本經濟帶到新高點，但卻也留下的許多弊病與黑幕。如進口商品的價格逐漸飆高，民眾開銷不斷上升，貧富差距擴大等問題，日本首相岸田文雄於2021年年底坦承，政府自2013年以來虛報了建築業訂單數據，導致該國GDP被高估，華麗的經濟成長下恐隱藏著政府黑手。

然而，貨幣走貶與物價上升的狀況再度於日本重新上演，似乎再度為重振日本經濟提供曙光，但這次的推手不再是政府，而肇因於東方的俄烏戰爭與西方的聯準會' rel='美國聯準會'>美國聯準會升息，而通膨與貨幣下跌的趨勢，逐漸脫離日本政府能掌控的範圍。

貨幣貶值非喜訊

日圓兌美元匯率已跌至 20 年低點，自 9 月以來跌幅超過 18%。在日本曾是世界的製造業大國，相當仰賴出口，而貨幣貶值有助於增加收入並吸引國際資金。但隨著日本企業外移到勞動力價格低廉的國家，目前出口對日本經濟的重要性逐漸降低，也導致貨幣貶值的效益減少。

日本經濟學家木內孝秀，「日圓貶值正在衝擊社會上最薄弱的地方」，並指出，現在家庭面對「進口的民生物資價格高漲的狀況」。高盛經濟學家馬場直彥分析指出，新冠疫情導致供應鏈混亂、加上俄烏戰爭推升國際能源價格，對高度依賴進口燃料和食品的日本來說，日圓貶值會將已經很高的物價再推得更高。

日本堅持不動利率

專家進一步指出，日圓貶勢難擋的主因為，美國聯準會與國際央行循環提高利率，導致這些貨幣在市場的通量減少，幣值也相應上升。而日本央行卻仍舊堅持將利率維持在接近於零的水平。

而理論上，日本央行也可以提高利率來遏制日圓貶值，但日本央行總裁黑田東彥似乎堅持維持現有政策，為了實現安倍時期「量化寬鬆」政策的目標，盼透過適度通膨來創造經濟擴張，形成「公司利潤將增長，刺激投資、工資增長」的良性循環。

而與黑田東彥一樣，岸田文雄也對提高利率來強化日圓的建議置之不理。相反，他試圖通過其他政策來應對物價飆漲的狀況，如針對石油公司的補貼、向育兒家庭提供新一輪的補貼與振興券。

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