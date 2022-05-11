派樂騰面臨生存危機？上季巨虧、龐大庫存狂燒現金

居家健身器材業者派樂騰（Peloton）10日公布虧損大於預期，同時調降營收預測，執行長更警告「資金稀薄」，反映未賣出的庫存加上持續上揚的成本使得這家疫情間的市場寵兒上季遭受巨大虧損。消息拖累派樂騰10日股價重挫8.7%至歷史低點。

在公布令人失望的財報後，派樂騰提供的展望也令投資人灰心，包括曾經熱賣的飛輪器材需求持續走軟，一些訂戶可能因計劃中的漲價措施而取消訂用，運輸成本也壓縮利潤，而該公司可能會面臨數年虧損局面。

派樂騰股價10日收盤重挫8.7%至每股12.9美元，跌至歷史新低，市值已崩跌至不到50億美元，遠遠低於疫情高峰期攀抵的近500億美元市值。在疫情高峰期間，該公司的飛輪、跑步機和隨選健身課程內容熱賣，曾帶動股價飆漲。

派樂騰今年稍早在面臨活躍股東的壓力下撤換執行長，並且公布器材降價、聚焦訂閱方案的整頓公司計畫，然而，第1季營收仍下滑23.6%，虧損從一年前的860萬美元急遽擴大至7.57億美元。

派樂騰執行長麥卡錫（Barry McCarthy）在致股東信中表示：「庫存消耗了巨大的現金量，而且高於我們預期。這已讓我們重新思考資金結構。」「我們第1季結束時未受限制的現金和約當現金為8.79億美元，對於我們這樣規模的企業來說，資金稀薄。」

這家健身器材業者表示，已與摩根大通和高盛集團簽約貸款7.5億美元。

CMC Markets UK首席市場分析師霍森（Michael Hewson）認同麥卡錫所說，龐大庫存對派樂騰造成壓力的說法，並指出短期內需求沒有回升跡象，「如此高的庫存對一家現金不太多的公司而言是個問題」。

MKM Partners分析師庫爾卡尼表示：「以其現金、庫存和燒錢的情況而言，我們認為派樂騰面臨生存的威脅提高。」他說，愈來愈少人為避疫而待在家中，且利率和商品價格同步上揚，進入下半年，消費者可能準備縮減支出。