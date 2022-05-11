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馬斯克：只要他還有用處 就會一直待在特斯拉

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）出席金融時報舉辦的2022年汽車未來峰會時表示，只要他還能發揮作用，就會一直待在特斯拉。路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）出席金融時報舉辦的2022年汽車未來峰會時表示，只要他還能發揮作用，就會一直待在特斯拉。路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）出席金融時報舉辦的2022年汽車未來峰會時表示，只要他還有用處，就會一直待在特斯拉，此時投資人擔心，馬斯克收購推特會分散他對特斯拉工作的注意力。

馬斯克也說，中國大陸的防疫封控措施不會成為「未來幾周的重大問題」。有人問馬斯克預計在特斯拉待多久，他說：「只要還有用處，我就會一直在。」

路透根據看到的內部備忘錄報導，由於電動車的零組件供應問題，特斯拉上海超級工廠已停止大部分生產，產量銳減。馬斯克說：「最近幾天，我與北京政府進行交談，顯然封控措施正迅速解除。」

根據中國乘用車聯合會公布的最新數據，特斯拉4月的大陸銷量比3月銳減98%，凸顯中國大陸防疫封控造成的打擊。

馬斯克說，特斯拉近期預料不會在中國大陸增建工廠，但將擴建上海超級工廠，強調中國大陸是重要市場。他預估，長期來看，中國大陸將占特斯拉總市場比重達30%。

會中也有人問馬斯克說，中國大陸是否會因為他收購推特，而干預和阻止特斯拉在中國大陸的營運。馬斯克回答說：「我沒有看到這種影響的跡象。」

馬斯克還說，將視需求對收購礦業公司持開放態度。他預估，電動車電池原料鋰的生產大約在三年內都會受限，認為想實現2030年前銷售達2,000萬輛的目標，原物料是關鍵問題之一。特斯拉去年銷量不到100萬輛。

馬斯克說這個目標是願望而非承諾。他認為，原物料的最大限制因素是缺乏將鋰、鎳和鐵等原物料轉化為電池級原料這類設備，但表示正與供應商合作解決這項問題。

馬斯克 特斯拉

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