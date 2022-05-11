美電動車新創Canoo警告快燒光現金 盤後一度重挫22%

美國電動車新創公司Canoo在10日警告股東說，該公司在持有足夠現金維持業務營運方面出現重大疑慮。消息拖累Canoo股價在收盤後一度重挫22%。

Canoo表示，已透過現有股東、和與投資公司Yorkville Advisors達成的一樁股權收購協議，取得3億美元資金。Canoo也已申請3億美元的有價證券申請上市（universal shelf offering）。不過，該公司表示，籌資的時機讓其該公司未來的疑慮增加。 Canoo在截至3月31日止擁有的現金和約當現金僅剩1.049億美元。

Canoo在文件中表示：「我們認為從我們的財務報表發布日到接下來的12個月，關於本公司的存續能力存有的重大疑慮將會持續。」

消息拖累Canoo股價在10日收盤後一度重挫多達22%，稍後跌幅收斂至約12%；當日收盤已跌5.12%，報每股3.61美元，今年來股價已重挫超過55%。

Canoo執行長艾奎拉（Anthony Aquila）在第1季財報會議上表示：「當前的市況不同，充滿挑戰。但我們的策略符合這一種的市場環境。」

Canoo可能會出售多達2.5億美元的股權給Yorkville，做為待用股權收購協議的一環。另外5,000萬美元股權將透過私募股權交易（PIPE）出售。

這家電動車新創公司試圖在今年第4季開始生產電動車，不過艾奎拉10日表示，該公司無法篤定今年能達生產3,000輛至6,000輛的目標。Canoo在第1季的營運耗費約1.2億美元淨現金，高於一年前同期的5,400萬美元。

Canoo去年多數時間面臨諸多變動，今年初來損失多名高階主管和80多名員工，但隨著擴張，又聘僱比損失多增一倍的人力。該公司在2021年曾宣布要利用荷蘭公司VDL Nedcar生產其電動車的計畫，但後來又擱置。

這家新創公司現在正投入在奧克拉荷馬和阿肯色州準備生產廠的初步階段，去年底也表示計劃把總部搬遷至阿肯色州的Bentonville。

台灣被動元件大廠國巨、觸控模組廠TPK-KY宸鴻在2020年曾分別宣布入股Canoo，分別投資1,000萬美元與1億美元，取得約0.429%、4.29%股權，但宸鴻去年已降低持股，目前兩家公司對Canoo的持股狀況不明。