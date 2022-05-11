Apollo擬主導馬斯克收購推特 所需的10億美元融資案
彭博資訊引述消息人士報導，阿波羅全球管理公司（Apollo）正展開磋商，設法在馬斯克收購推特所需的優先股融資案中取得主導權。
消息人士說，由摩根士丹利安排的這筆融資將超過10億美元，參與者可能還包括SixthStreet Partners投資公司等機構。Apollo、Sixth Street及摩根士丹利拒絕對此發表看法。
推特股價周二（10日）收在47.26美元，交易商日益懷疑馬斯克能否完成以每股54.2美元收購推特的交易。
馬斯克上周透露，已向甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）、紅杉資本及卡達投資人取得71億美元的股權購買承諾。他也說服沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）將價值19億美元的推特持股轉入私有化後的推特，並尋求說服推特共同創辦人多爾西跟進阿瓦里德的行動。
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