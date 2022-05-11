需求動能持續 格芯本季財測優於預期 上季銷售創新高

晶片大廠格芯（GlobalFoundries）周二（10日）公布，上季營收、獲利以及財測展望均優於市場預期，可見繼續受惠於半導體短缺。格芯盤後股價上漲不到1%，正常交易時段則是上漲0.86%，收52.73美元。

格芯第1季淨利1.78億美元，經調整後每股盈餘0.42美元，去年同期每股虧損0.25美元；營收19.4億美元，年增37%。彭博資訊訪調分析師的平均預期為營收19億美元，每股盈餘0.24美元。

格芯估計本季（4到6月）銷售額在19.6億美元到19.9億美元之間，市場預期19.3億美元。每股盈餘0.43美元至0.48美元，市場預期0.26美元。

阿布達比政府擁有格芯的多數股權，彭博說，這家總部設在美國紐約州的半導體公司，正在力拚晶圓代工的全球市占率，以便能與台灣的台積電競爭。廣泛的晶片零組件短缺，幫助格芯爭取到新客戶，取得長期訂單承諾。

格芯執行長考菲爾德（Tom Caulfield）與部分其他半導體同業先前表示過，市場需求的成長將會持續一段時間。運用客戶已預付的款項，考菲爾德積極擴廠，增加產能。

不過，財務長David Reeder周二說，晶片製造設備延遲交貨，影響到公司的增產計畫。目前大約15%的設備較預定的到貨時間延後逾30天。