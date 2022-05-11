快訊

我們不是「威權笨蛋」？菲律賓選後的民主撕裂

獨／實名快篩內外包裝日期不同 民眾質疑：難道改標？

iPod停產！蘋果宣布最後一代產品售完即止

需求動能持續 格芯本季財測優於預期 上季銷售創新高

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
晶片大廠格芯（Globalfoundries）上季營收與獲利均優於市場預期。聯合報系資料照
晶片大廠格芯（Globalfoundries）上季營收與獲利均優於市場預期。聯合報系資料照

晶片大廠格芯（GlobalFoundries）周二（10日）公布，上季營收、獲利以及財測展望均優於市場預期，可見繼續受惠於半導體短缺。格芯盤後股價上漲不到1%，正常交易時段則是上漲0.86%，收52.73美元。

格芯第1季淨利1.78億美元，經調整後每股盈餘0.42美元，去年同期每股虧損0.25美元；營收19.4億美元，年增37%。彭博資訊訪調分析師的平均預期為營收19億美元，每股盈餘0.24美元。

格芯估計本季（4到6月）銷售額在19.6億美元到19.9億美元之間，市場預期19.3億美元。每股盈餘0.43美元至0.48美元，市場預期0.26美元。

阿布達比政府擁有格芯的多數股權，彭博說，這家總部設在美國紐約州的半導體公司，正在力拚晶圓代工的全球市占率，以便能與台灣的台積電競爭。廣泛的晶片零組件短缺，幫助格芯爭取到新客戶，取得長期訂單承諾。

格芯執行長考菲爾德（Tom Caulfield）與部分其他半導體同業先前表示過，市場需求的成長將會持續一段時間。運用客戶已預付的款項，考菲爾德積極擴廠，增加產能。

不過，財務長David Reeder周二說，晶片製造設備延遲交貨，影響到公司的增產計畫。目前大約15%的設備較預定的到貨時間延後逾30天。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

台積電單月營收1,725億 攀峰

力積電4月營收創新高 產官學攜手研發大躍進

力積電4月營收創新高 產官學攜手研發大躍進

缺晶片問題擴大 BMW暫取消Apple CarPlay與Android Auto功能

相關新聞

日圓大貶觀光客卻進不來 日本眼睜睜少賺370億美元

日圓大貶，日本經濟卻眼睜睜錯過通常會隨之湧入的外國觀光客。

需求動能持續 格芯本季財測優於預期 上季銷售創新高

晶片大廠格芯（GlobalFoundries）周二（10日）公布，上季營收、獲利以及財測展望均優於市場預期，可見繼續受惠...

美元震盪中走高 市場關注通膨數據

美元周二走高，盤中在漲跌間波動，在關鍵通膨數據出爐前，美元守在近20年高位。

國際原油兩天跌近10% 需求疑慮導致多數金屬疲軟

石油價格連續兩個交易日回落，美國通膨的飆升加劇市場對聯準會（Fed）採取急進行動並導致經濟陷入衰退的疑慮。歐洲天然氣價格...

聯準會這位官員稱「不排除升息3碼」美股因她收斂漲幅

聯準會（Fed）官員重申主席鮑爾6月和7月升息0.5個百分點的論點，但今年內仍不排除升息0.75個百分點。

美股史坦普指數重返4000 道瓊連跌4日

美股10日大幅波動，在史坦普500指數跌至一年多來最低水平後，主要股指努力從連續3天的大量拋售中恢復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。