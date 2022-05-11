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台積電ADR漲1.7% 調漲報價還漲不過費半

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二漲1.7%收在88.82美元，較台股溢價1.9%，漲幅不及費城半導體指數。

費城半導體指數周二大漲2.5%。本報引述IC設計業者報導，台積電通知2023年全面調漲晶圓代工報價，漲幅約6%。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%，報4001.05點。道瓊工業指數跌0.3%，報32160.74點；那斯達克綜合指數上漲1%，報11737.67點。

台灣加權股價指數昨天上漲12.78點收在16061.70點。台積電跌0.4%收在518元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.25 +4.68 95.40 0.89

中華電 CHT 125.45 +0.60 124.50 0.76

台積電 TSM 527.70 +1.74 518.00 1.87

聯電 UMC 48.30 +4.77 46.90 -1.22

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 紐約

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