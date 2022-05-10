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是真的！「女股神」力挺卻減持特斯拉 買進GM股票意義非凡

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車（GM）股票。圖／路透
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車（GM）股票。圖／路透

眾所周知，有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）力挺特斯拉（Tesla），但最新申報資料顯示，她剛脫售了一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車公司（GM）股票。此消息乍看之下，令人十分詫異。

巴隆周刊（Barron's）報導，方舟投資公司8日揭露，旗下的方舟創新ETF（代碼ARKK）已脫售大約1.5萬股特斯拉股票。但特斯拉仍是該基金最大持股，占總資產比重約9.5%。方舟創新ETF管理的資產總值約80億美元。

通用股票並未納入方舟創新ETF的投資組合。買進15.8萬股、約值600萬美元通用汽車股票的是方舟另一檔基金，即方舟自動化技術與機器人ETF（ARK Autonomous Technology & Robotics ETF，代號ARKQ）。看來這是這支方舟基金首度買進GM股票。

方舟自動化技術與機器人ETF大約管理12億美元的資產，而通用汽車股票目前只占其投資組合的0.5%。相形之下，特斯拉也是ARKQ最大持股，占總資產比重9.7%左右。

方舟減碼特斯拉股票，似乎沒什麼大不了，小幅調節持股是常有的事。然而，著重科技和破壞式創新的方舟竟買進通用汽車股票，就顯得意義非凡，顯示對通用汽車積極投資自駕技術的肯定，對這家傳統汽車製造商可謂一大勝利。

通用汽車擁有自駕技術公司Cruise，後者在美國西岸市場緩緩推出自駕計程車隊。通用汽車的轎車車款正局部採用Cruise的技術，例如通用頂尖的駕駛助理功能名稱就叫「Super Cruise」。伍德深信自駕技術前途不可限量。

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