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美股早盤回穩、上漲約400點 後市恐仍有壓

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
美股10日早盤回穩，道瓊工業指數漲約400點。歐新社
美股10日早盤回穩，道瓊工業指數漲約400點。歐新社

美股在經過幾天的慘烈跌勢後，10日早盤回穩，道瓊工業指數漲約400點，那斯達克指數勁揚逾2%，原因是認為股市價位已低的投資人逢低承接。但分析師警告，基於全球市場仍面臨諸多風險，10日的漲勢可能也改變不了市場的下行趨勢。

美股三大指數10日早盤漲逾1%，科技股強力反彈，那斯達克綜合指數漲約2.4%（300點），費城半導體指數強漲2.9%，蘋果股價大漲2.8%，台積電ADR攀揚2.9%，特斯拉更狂漲4.4%。歐洲主要股市也漲逾1%。

不過，全球市場仍面臨諸多地緣政治風險和經濟逆風，包括中國大陸嚴格防疫封鎖恐使供應鏈瓶頸惡化，俄烏戰爭也仍無止息跡象，都可能繼續推升通膨。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall認為，市場在經歷好幾天的跌勢後，10日走勢只是某種逼近超賣水準的短期反彈，投資人也可能預期美國消費者物價與生產者物價漲勢將趨緩，正在尋找未來股市走向的訊號。

Principal全球投資人公司首席策略師夏哈認為，雖然投資人樂見烏克蘭衝突未進一步升高、及歐盟可能延後禁運俄國石油，但10日的市場漲勢不太可能改變市場的下行趨勢。她指出，到2023年時，經濟成長很可能大幅走緩，衰退憂慮也逐漸浮現，聯準會（Fed）要在升息之際引導經濟軟著陸，是非常困難的平衡任務。

瑞銀全球財富管理公司Mark Haefele說，投資人應準備因應股債市的震盪加劇，他偏好價位較低、或能受益於實質利率和全球能源價格上漲的價值股，也看好英國股市。

美股 俄烏戰爭

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