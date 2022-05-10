尖牙變蛀牙！美科技股FAANG恐難逃打第二隻腳

今年來科技股投資人想找避風港卻似乎無處可躲，這情況恐怕會持續好一陣子。

巴隆周刊（Barron's）報導，近年來最受市場寵愛的一群大型科技股「FAANG」，年初至今的股價跌幅全都深達二位數。臉書（Facebook）母公司Meta Platforms已崩跌逾40%，亞馬遜（Amazon）猛摔35%，蘋果滑落14%，影片串流龍頭Netflix和Google母公司Alphabet跌幅分別為71%和22%。

據巴隆周刊分析，「FAANG」股價恐怕還沒落底，因為這些科技大咖股走勢急轉直下除了反映市場波動加劇引爆殺盤外，也反映基本面因素。

總的來說，每一「FAANG」成分股公司今年發布的兩份財務季報，都暴露這些公司愈來愈多的弱點。

——亞馬遜和Netflix在疫情嚴峻期間雖是大贏家，但隨著經濟重啟使消費者支出從數位服務轉回實體世界體驗，這兩家公司的核心事業都嚐到業績大幅減緩之苦。

——Meta和Alphabet的「金母雞」網路廣告事業，也隨著電子商務營收退潮而受打擊。

——蘋果也沒能豁免於成本升高及中國大陸供應鏈問題的衝擊。

股價是漲或跌，主要反映市場怎麼看待未來獲利展望。這取決兩大要素：每股盈餘和估值倍數（本益比）。

檢視華爾街分析師對「FAANG」的盈餘共識預測值便知，獲利預測正在走下坡。

根據FactSet訪調結果，自1月底以來，分析師對「FAANG」公司去年第4季的盈餘共識預測值全面下降。Meta從每股4.41美元下調至3.75美元；亞馬遜從13.23美元降到11.39美元；蘋果從2.22美元降到2.17美元；Netflix從1.91美元降到1.61美元；Alphabet也從32.15美元降到31.68美元。

現在究竟是怎麼回事？「FAANG」股價下一步怎麼走，要看盈餘預測會止跌回升，還是繼續下滑。對「FAANG」投資人來說，令人遺憾的是，看來第二種情況比較可能發生。

重量級科技巨擘最近紛紛示警說，前方之路可能變得坎坷不平。上個月，亞馬遜創辦人貝佐斯說，一旦科技股「牛市奔馳」結束，「教訓可能很痛」。上周日，微軟共同創辦人蓋茲向CNN表示，空頭人士提出的論點「相當強」，即利率走高可能導致經濟減緩。

除此之外，企業若是開始縮減科技支出，也可能觸動美國科技股「打第二隻腳」。現在已經逐漸嗅到這種氣息了，上周末Uber Technologies主管在發給員工的通告中表示，該公司打算削減行銷和其他支出。

隨著企業刪砍支出的漣漪效應逐漸擴散到整個科技產業，可能形成惡性循環：一波削減支出引發另一波再起。

「FAANG」股價何時會止跌回升呢？可能要等到市場更確定獲利預測將會反彈，但按照目前趨勢看來，那或許需要一段漫長的時間。