不敢請病假勉強上班 恐使企業受損
新冠肺炎肆虐以來，許多企業都祭出居家辦公的模式，但在家工作的員工一旦出現感冒等症狀，多會因為內疚、害怕被裁員等情緒，而不願意直接請病假。但專家指出，「這是糟糕的企業文化」，可能導致員工康復速度減緩，且工作表現也會變差，長期下來反而使企業利益受損。
不請病假的文化
《BBC》報導，請病假過去意味著遠離辦公室，在家好好養病，但隨著居家上班的趨勢興起，許多生病員工在居家上班時，猶豫「都已經待在家了，這樣到底還要不要請病假」的問題。而數據顯示，英國因為在家工作的原因，2020 年的病假率創下歷史新低，意味著大部分生病員工仍在家硬撐辦公。
在新冠肺炎爆發初期，許多員工出於內疚與被裁員的恐懼，而不願意請病假，儘管目前國際上疫情逐漸緩和，但居家上班的趨勢仍舊存在，員工不願請假病的文化也保留下來。學者指出，新的工作模式對辦公室的規則與結構發生了根本性的變化，並呼籲確立居家辦公「何時能請病假」的規範。
而這個企業文化恐怕對公司有負面的影響，研究顯示，在家抱病工作會使工作表現更差，且硬撐不請病假的狀況，還會增加員工罹患憂鬱症的風險。美國明尼蘇達州的醫師庫塞表示，「在身體不適的狀況下居家辦公，可能導致員工累積更多的疲勞」。
企業長期將受損
庫塞指出，生病的員工因為工作導致壓力增大，使得疾病康復速度變慢，反而影響工作表現造成更大的壓力，形成惡性循環。他指出，儘管對老闆來說，員工不請病假意味著短期生產力的提高，但長期下來可能讓員工的身心狀態逐漸惡化，反而對讓企業在長期蒙受損失。
學者弗斯特舉例說，如果雇主對員工說，「如果你咳嗽或發燒，吃點藥、睡個覺，就可以繼續在家工作」的話，那是「很糟糕的企業文化」，更直指「誰願意在這樣的公司工作？」
她呼籲，管理者應促進與員工的溝通，建立以保護員工健康為重的企業文化。
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