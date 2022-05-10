美國務院更新美台關係網頁 帶頭片面改變現狀?

美國國務院上週更新官網「美台關係」網頁的「事實情況」描述，刪除了舊版中關於美1979年聯合公報中「台灣是中國一部分」等相關敘述，也不再提及「美國不支持台獨」，並且在有關美國的「一個中國」政策闡述中將《台灣關係法》置於美中三個聯合公報之前。這個改變引起一些注意，不過國務院告訴美國之音，美國的一個中國政策沒有改變。

前美國在台協會主席卜睿哲(Richard Bush)在答覆美國之音的電郵中說，他只能猜測為何國務院會有這個改變，因為之前的闡述方式「令人混淆」。

「因為在國際法及美國政府的實踐中，國際制度承認的『中國』，與爭相要在國際組織中代表那個國家的政府--即中華人民共和國(PRC)政府及中華民國(ROC)政府--有所不同。所以美國政府如果說台灣是中國的一部分，一般人或許會解讀為，那代表『台灣是中華人民共和國的一部分。』」

卜睿哲說，美國在美中關係正常化時的官方立場使事情更加複雜，美國說，「美國認識到中國人的立場是台灣是『中國』的一部分」，要注意的是美國在聲明中說的是「認識到」(acknowledge)，而不是「承認」(recognize)。

「如果美國的立場是台灣是中國一部分，我們就會使用承認(recognize)這個字。事實上，從1950年6月以來，沒有一個美國政府說過台灣是中國的一部分，無論我們承認中華民國或中華人民共和國。」

卜睿哲說，他認為美國政府在美中關係正常化時發表的立場仍然是美國的立場，但「那個聲明可能導致許多人認為美國的意思是認為台灣是中華人民共和國的一部分，所以國務院網站的目的是，為避免做出冗長、技術性的解釋，最好是把這些文字刪掉。”

卜睿哲還提到國務院更新相關文字的另一個理由可能是因為中華人民共和國一直在強調它對美中建交公報的解讀，「那是由於中文版的『承認』與美國的立場有所不同，而華盛頓說，英文版才是權威版本。」

不過，前美國在台協會台北辦事處處長包道格(Douglas Paal)有不同看法。他在回覆美國之音的電郵中說，他認為將「美國不支持台灣獨立」的文字拿掉，再加上「台灣是中國一部分」的文字也被刪除，「看起來代表美國單方面改變現狀。我們必須看美國政府是否在更正式的政策聲明中遵循一個新的立場，例如在國務卿布林肯即將發表的演講，而不是這個網絡上的簡要敘述。」