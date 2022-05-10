Sony上季獲利勁增一倍 PS5主機供應仍受限
Sony今天（10日）公布上季營業利益成長逾一倍至1,386億日圓（10.6億美元），主要因遊戲與網路服務事業表現強勁，不過，這項獲利數字卻低於市場預期。Sony同日宣布將實施多達2,000億日圓（15億美元）庫藏股。
Sony公布，在截至3月31日止的第4季度營業利益為1,386億日圓，較一年前的665億日圓大幅成長，但低於分析師預估的1,485億日圓。Sony預期今年度營業利益1.16兆日圓，低於市場預期的1.2兆日圓。
Sony旗艦遊戲主機PlayStation 5的供應持續受限，受零件短缺與物流因素干擾。Sony有信心尚未滿足的強勁需求將足以帶動PS5重新邁向最暢銷遊戲主機世代，不過，NPD Group等研調業者的數據顯示，微軟的Xbox遊戲主機近月銷量開始超越PlayStation。
Sony將在6月為PlayStation玩家推出新的線上服務，包括類似Xbox的Game Pass訂閱服務產品選項。
麥格理資本證券分析師唐大勉（Damian Thong，音譯）表示：「我們預期Sony在本年度提高PlayStation 5的產量以奪回市占，儘管代價是利潤率面臨壓力。」
彭博行業研究分析師若杉正博（音譯）表示，日圓貶值因素也不太可能大幅拉抬Sony的獲利，因為該公司的PlayStation和智慧手機硬體部門有大量的外幣成本，抵銷影像感測器部門帶來的有利因素。
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