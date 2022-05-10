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蘋果傳整頓服務事業 強攻串流、廣告等「搖錢樹」業務

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出正在整頓利潤豐厚的服務事業。路透
蘋果傳出正在整頓利潤豐厚的服務事業。路透

蘋果據傳正在整頓利潤豐厚的服務事業，以便更加聚焦串流和廣告業務。

Business Insider網站報導，蘋果服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue） 已經讓該部門的幾位重要主管調整職責。蘋果據報導已把串流和廣告視為營收成長的兩大重要領域。一名知悉情況的內部人士說，蘋果的廣告業務規模如今「大到足以自行獨立」。

做為整頓的一環，蘋果服務事業副總裁史登（Peter Stern）將不再負責主管廣告業務，將聚焦管理影音、iCloud與其他服務領域。另一方面，廣告副總裁特雷西（Todd Teresi）將承擔更多責任，他今年來已直接向庫伊回報事務。

蘋果也致力於擴展體育業務組合，該公司近期推出直播美國職業棒球大聯盟比賽的節目Friday Night Baseball，也致力取得全美橄欖球聯盟Sunday Ticket的轉播權。此外，蘋果據傳也尋求取得在Apple TV+平台播映NBA美國職籃比賽的播映權。

服務事業近年來一直是蘋果公司穩定的「搖錢樹」，上季服務事業營收達198億美元，高於去年同期的170億美元。

蘋果正致力於提供更多服務，包括可能推出「先買後付款」的金融服務，以及強調營養的生鮮雜貨訂購服務。

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