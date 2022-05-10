安迪沃荷的夢露1.95億美元拍出 創美藝術品拍賣最高價

美國普普藝術大師安迪沃荷的瑪麗蓮夢露肖像作品，周一在紐約佳士得拍賣會上，以1.95億美元售出，創下美國藝術品拍賣最高售價紀錄。

財經媒體CNBC說，落槌價雖然略低於預估的2億美元，但仍是對藝術品長期收藏價值的肯定，特別是在現在金融市場波動很大的時期。拍賣前許多藝術品經紀商之間，甚至有希望售價可以衝上2.5億美元或是3億美元的耳語。

這幅被稱為《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》、創作於1964年的著名絲網版畫，買家沒有公開。

CNBC指出，安迪沃荷的名作拍出高價，提升市場信心，意味至少在最高端的藝術市場，面對股災與升息時，大體上都能承受得住壓力。佳士得與蘇富比未來兩周計劃拍賣的藝術品，總價值估計超過20億美元。

《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》是安迪沃荷在瑪麗蓮夢露死後兩年創作的五幅不同顏色版畫的其中一幅，這套作品因鮮明色彩與吸引人的表現，是安迪沃荷最有名的代表作。