從貨運市場一角窺見 美經濟正在放緩

衡量貨運市場的健康狀況無法簡單的用一個數字來表達，因有不同類型的市場和各種不同的路線，但通常與住宅和建築市場有關的平板卡車貨運，與貨運經濟的其他部分一樣，正在走軟。

FreightWaves的經濟學家Anthony Smith製作了一張圖表，將去年3月以來的平板卡車承攬業務婉拒率與美國房屋開工拿來做比較，前者近來已經下滑，新屋開工仍相對較高。

FreightWaves創辦人兼執行長Craig Fuller解釋，「婉拒率展現貨運公司履行承諾的選擇性」，也就是托運人和承運人確定委託和承攬業務的價格。如果景氣好，承運人有權婉拒以以現行費率承攬業務。這就像航空公司超賣機位，有些人會上不了班機。如果貨運市場非常熱絡，婉拒率上揚，運費很快會隨之走高。

但現在看到的是相反的情況。Fuller說，「業者失去定價權時，就會願意接受原本的競標價。我們現在看到的是通縮，他們願以合約價格送貨。」

至於婉拒率下滑，是卡車運載力過多，抑或是對商品的需求下降，存在激烈爭辯。Fuller認為，經濟活動真的放緩了，包括消費者需求和住屋。

John Burns房地產諮詢公司的Rick Palacios在推特分享了一項建商調查說，隨抵押貸款利率飆高，房市旳需求明顯減弱。

文藝復興總經研究（Renaissance Macro Research）的Neil Dutta以及瑞銀資產管理（UBS Asset Management）的Luke Kawa指出，房屋開工和實際完工之間已經出現巨大差距。市場可能已經緩和，但因為建商還要追趕進度，所以整體活動維持強勁。

在平板卡車市場外，我們也看到貨運市場大幅回歸平衡。去年3月起的12個月間，不同類別卡車運輸的整體婉拒率急劇上升。根據FreightWaves的數據，該比率現正從逾20%異常高的水準，回落到歷史常態。