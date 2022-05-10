金融市場大跌拖累原油價格 金屬走低 中國大陸需求堪憂

國際原油價格在金融市場更廣泛賣壓的拖累下大跌，與此同時，歐盟放鬆了對俄羅斯原油進行制裁的部分提議，以爭取有異議成員國的支持。倫敦市場銅價繼續下跌，基本金屬普遍走低，市場對中國大陸需求的疑慮加增。金價繼續下跌。彭博大宗商品現貨指數下跌4.3%，為兩個月來最大跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

油價創3月以來最大跌幅

紐約市場西德州中級原油（WTI）下跌超過6美元，為3月底以來最大跌幅。歐盟看起來勢將緩和其對俄羅斯原油制裁方案的力度；另外沙烏地阿拉伯調降了對亞洲買家的原油價格，暗示出中國大陸進口需求減弱。

「對俄羅斯石油的制裁力度減弱，受影響的俄羅斯石油供應也會減少，並凸顯出對俄羅斯能源出口施加制裁的複雜性，」 Global X Management 研究主管Rohan Reddy表示。「匈牙利和斯洛伐克等一些歐盟成員國對制裁的抗拒態度可能意味著，歐盟可能需要重新考慮其最初的制裁方案」。

6月交割的WTI原油期貨下跌6.68美元，結算價報每桶103.09美元； 7月交割的布蘭特原油期貨下跌6.45美元，結算價報每桶105.94美元。

汽油價格上漲

美國汽油價格上漲，在駕駛旺季還有三周就將到來之際，加油站汽油價格距離歷史最高水平只剩一線之差。紐約市場汽油期貨上周五收於創紀錄水平，紐約、休斯頓、俄勒岡州波特蘭的汽油躉售價格也創歷史新高。根據美國汽車協會的數據，該國的平均汽油零售價在周日升至每加侖4.328美元。

俄烏戰爭導致全球市場柴油供應大幅減少，並導致美國庫存下降和價格創新高；現在，這場危機蔓延到汽油。

金價下跌

金價自4月中旬以來就處於跌勢，因Fed和其他央行升息抗通膨。貨幣緊縮導致美國公債殖利率突破3%，美元則連續五周走高，降低了黃金的吸引力。

紐約時間下午2:13，金價下跌1.5%至每英兩1,856.55美元；此前連續三周下跌。 紐約商品交易所6月黃金期貨下跌1.3%，結算價報1,858.60美元。白銀和白金下跌，鈀金走高。

銅價繼續下跌

被視為經濟晴雨表的銅價已經連續五周下跌，跌至12月中旬以來最低價位。倫敦時間下午5:51，LME銅期貨跌1.9%，結算價每公噸9,237.50美元，今年累計下跌5%；LME鋁期貨跌3.1%至2,755美元；鎳期貨跌6.3%，鋅價跌4.2%