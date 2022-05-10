Fed警告金融市場流動性惡化 憂戰爭與高通膨帶來風險

美國聯準會（Fed）在9日公布的半年度報告中，警告主要金融市場的流動性狀況正在惡化，反映烏克蘭戰爭、貨幣政策緊縮和高通膨帶來的風險上升。

Fed在金融穩定報告中表示：「根據一些指標，近期發行的美國現貨公債和股票指數期貨市場從2021年底以來的市場流動性已經下降。」

報告顯示：「雖然近期流動性惡化程度不如過去某些時期極端，但突然大幅惡化的風險顯然高於正常水準」，「此外，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，石油期貨市場的流動性有時吃緊，而其他一些受影響的商品的市場則出現明顯的功能失調」。

Fed理事布蘭納德在這份報告隨附的聲明中表示，俄烏戰爭「引發商品市場價格大幅波動與保證金追繳，凸顯出大型金融機構可能受到波及的可能管道」。

布蘭納德說：「從金融穩定的角度來看，由於多數參與者透過屬於相關清算所會員的大銀行或經紀交易商參與商品期貨市場，因此當客戶面臨異常高的追加保證金要求時，這些清算所會員將面臨風險。」「Fed正與國內外監管機構合作，進一步了解商品市場參與者的曝險和他們與核心金融體系的關聯。」

美股標普500指數9日跌至一年多以來的最低水準，目前比1月3日的紀錄高點低約17%。此時正值包括Fed在內的全球央行正急遽緊縮貨幣政策，以因應居高不下的通膨壓力。

Fed報告指出：「高升的通膨和美國利率上升可能廣泛不利國內經濟活動資產價格、信用品質和金融環境」，同時警告高估值的美國房價可能對相關衝擊尤其敏感。

另外，Fed也重申穩定幣構成了金融風險的疑慮，指出這種與美元等硬貨幣價值掛勾的加密貨幣「容易受擠兌衝擊」，而且欠缺用來擔保其價值資產的透明度。