美元指數回穩 因避險心理一度觸及20年新高

美元周一一度觸及20年最高，市場對聯準會（Fed）對抗通膨存有疑慮，引發避險情緒，提振美元的避險吸引力。

美元指數跌0.01%，報103.651，盤中觸及104.19，為2002年12月以來最高。 歐元兌美元升值0.2%，報1.0567美元。日圓兌美元升值0.2%，報130.28日圓，英鎊兌美元尾盤報1.2343美元，升值不到0.1%。

美元已連續五周上漲，美國公債殖利率攀升，市場預期Fed積極打壓通膨。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周一表示，Fed努力將通膨降至2%的目標時，供應鏈問題的緩解所帶來的幫助可能不如所期。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周一表示，他預計，為因應通膨，Fed將需要再進行兩到三次50個基點的升息，但不會再有更大規模的行動。

烏克蘭戰爭持續和對中國大陸新冠疫情加重的擔憂也助長了避險基調。Oanda資深市場分析師Edward

Moya說：「目前看來，有三大因素將持續為美元提供堅實基礎。」

多數美國公債殖利率周一回吐稍早漲幅走低。指標10年期美債殖利率創下3.203%的三年半新高後，低吸買盤者入市。

澳幣跌至2020年7月以來的最低價位，因美國股市走低、油價下跌和交叉匯率賣盤。澳幣兌美元一度下跌1.8%至0.6948。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場完全消化Fed在6月開會上至少升息50個基點的預期。

在加密貨幣方面，比特幣暴跌14.93%，至30,679.52美元，此前曾跌至30,321美元，為2021年7月21日以來的最低價位。