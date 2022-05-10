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鴻海買Lordstown Motors生波？交易完成期限又延

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
電動卡車新創公司Lordstown Motors第二度延後把工廠賣給鴻海的交易完成期限。美聯社
電動卡車新創公司Lordstown Motors第二度延後把工廠賣給鴻海的交易完成期限。美聯社

電動卡車新創公司Lordstown Motors把俄亥俄州組裝廠賣給鴻海（2317）的交易完成期限延後，該股盤中一度暴跌19%。

彭博資訊報導，Lordstown與鴻海的交易完成日延了四天，改成5月18日，Lordstown周一還表示，將延遲投資降低生產成本的工具。鴻海敲定2.3億美元買下這家工廠，頭期款付了2億美元。

這筆收購交易原本預定上月完成，這已經是第二度延遲。如果5月18日之前沒完成交易，而且期限未獲延長，Lordstown將不得不償還這筆錢。但它已經表示沒有那麼多現金。

Lordstown執行長Dan Ninivaggi與分析師進行的電話會議中表示：「我們與鴻海進行了建設性的討論。這是一筆複雜的交易，花的時間比預期的要長一點。鴻海同意延長付款期限是個好兆頭。」

根據美國WKBN 27 First News新聞節目，Lordstown還在與鴻海研議簽訂資產購買協議。

兩家公司尚未達成或可能無法達成最終協議，包括與鴻海的代工製造安排，以及雙方聯合開發未來汽車的計畫，消息傳出後引發市場負面反應。Lordstown股價在早盤一度暴跌到1.55美元，創下歷史新低，終場跌幅收斂至6.54%，收在1.78美元。今年來重挫大約50%。

Lordstown財務長Adam Kroll告訴分析師，該公司今年須籌集1.5億美元現金，低於最初計劃的2.5億美元，原因是工具投資延期。但如果沒有那些工具，電動卡車Endurance的生產成本將超過售價。

這家還沒有收入的初創公司周一也表示，皮卡的大規模生產計畫被推遲。雖然第三季會如期開始生產首批500輛卡車，但其中一部分要到2023年才能交車。

美國 鴻海

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