台積電ADR重摔4.7% 隨費半大跌
台積電ADR周一跌4.7%收在87.30美元，受費城半導體指數大跌所拖累，較台北交易股價幾乎失去溢價。
費城半導體指數周一大跌5.1%。
美國股市標普500指數周一跌破4,000點關卡，為2021年3月以來首見，那斯達克綜合指數在大型成長股引發的拋售中重挫逾4%，投資人擔心聯準會（Fed）遏制通膨的同時無力避免經濟陷入衰退。
台灣加權股價指數昨天大跌359.28點收在16048.92點。台積電收跌1.5%收在520元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 92.20 -4.92 94.10 -2.02
中華電 CHT 125.06 -1.27 125.00 0.05
台積電 TSM 520.13 -4.73 520.00 0.03
聯電 UMC 46.23 -3.96 47.90 -3.48
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言