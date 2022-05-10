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台積電ADR重摔4.7% 隨費半大跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一跌4.7%收在87.30美元，受費城半導體指數大跌所拖累，較台北交易股價幾乎失去溢價。

費城半導體指數周一大跌5.1%。

美國股市標普500指數周一跌破4,000點關卡，為2021年3月以來首見，那斯達克綜合指數在大型成長股引發的拋售中重挫逾4%，投資人擔心聯準會（Fed）遏制通膨的同時無力避免經濟陷入衰退。

台灣加權股價指數昨天大跌359.28點收在16048.92點。台積電收跌1.5%收在520元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 92.20 -4.92 94.10 -2.02

中華電 CHT 125.06 -1.27 125.00 0.05

台積電 TSM 520.13 -4.73 520.00 0.03

聯電 UMC 46.23 -3.96 47.90 -3.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 520 半導體

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