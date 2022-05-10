對Fed失去信心 標普500指數失守4,000點 那指大跌逾4%

美國股市標普500指數周一跌破4,000點關卡，為2021年3月以來首見，那斯達克綜合指數在大型成長股引發的拋售中重挫逾4%，投資人擔心聯準會（Fed）遏制通膨的同時無力避免經濟陷入衰退。

那斯達克綜合指數收在2020年11月以來的最低水準。蘋果大跌3.3%，對納斯達克指數和標普500指數造成最大拖累。微軟急挫3.7%，特斯拉暴跌9.1%。亞馬遜和輝達（Nvidia）都至少下跌5％。Cboe波動率指數飆升至兩個月最高水準。

道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅2%，至32,245.7點；標普500指數大跌132.1點，跌幅3.2%，至3,991.24點，創2021年3月31日以來最低收盤水準；那斯達克綜合指數急挫521.41點，或4.3%，至11,623.25點。 標普500指數今年迄今已下跌16.3%。

指標10年期美國公債殖利率一度觸及2018年11月以來最高，隨後回軟。美國公債殖利率曲線陡化，5年期和30年期殖利率差達到3月以來最大。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper說：「市場正在消化開始回歸更為正常的貨幣政策環境。」她說：「(在利率上)更急進的行動可能會引發衰退，尤其是在所有這些複雜情況下──高通脹、俄羅斯入侵烏克蘭、以及疫情相關的供應鏈中斷。」

投資人還擔心，在最近疫情加重後，中國大陸經濟可能放緩。

在最近的拋售中，科技股和成長股受到的打擊最大，這些企業的價位更多依賴未來的現金流量。標普500指數的11大類股中，只有必需消費品股上漲，漲幅0.1%。能源股暴跌8.3%，追隨油價下跌。 標普500成長股指數下跌3.9%，價值股指數跌2.5%。

推特大跌超過3%，Hindenburg Research開始做空該股，稱馬斯克以440億美元收購推特的交易存在重新下調定價的重大風險。

疫情時期的明星股遭受重挫；Cathie Wood的旗艦ETF下跌約10％，追蹤新上市公司的ETF創下疫情爆發以來的最大跌幅；比特幣跌破32,000美元，從歷史高位下跌逾50％。

高通膨數據、經濟放緩以及聯儲會大舉收緊貨幣政策以遏制物價飆升，都對風險偏好和估值構成壓力。高盛集團策略師表示，即使免於衰退，美國股市的前景也並不十分光明。

「在通膨路徑明確之前，波動率將保持高位。」高盛策略師David Kostin等人在給客戶的一份報告中寫道。「金融條件收緊和市場流動性差，很難預計短期內出現與3月底類似幅度的上漲」。