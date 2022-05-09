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大陸封控抑制需求 沙國調降下月售往亞歐的油價

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
沙國調降下月銷往亞洲、歐洲的OSP。路透
沙國調降下月銷往亞洲、歐洲的OSP。路透

沙烏地阿拉伯調降下月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），是四個月來首度降價，因中國大陸的防疫封控措施抑制原油需求。

沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）6月售往亞洲的阿拉伯輕原油價格，比阿曼╱杜拜市場平均油價溢價溢價4.40美元，比5月價格大降將近每桶5美元，符合市場預期，這也是Aramco四個月來首度降價。

Aramco也全面調降6月銷往西北歐地區的各品級原油，銷往地中海地區的油品也幾乎全面調降，銷往美國的油價則維持不變。

在俄國入侵烏克蘭導致原油期貨突破每桶100美元後，沙國這個全球最大石油出口國，過去兩個月已把OSP調高至歷史新高水準。隨著歐盟即將正式制裁俄國原油，已縮減的俄國原油出口恐進一步下滑。

俄烏戰爭致使全球油市供應更緊俏，北京的防疫清零政策，使大陸陷入疫情初期以來最大的需求震撼。根據彭博4月下旬的報導，大陸汽柴油和航空燃油上月的消耗量，料比去年同期銳減20%。

油價 沙烏地阿拉伯

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