馬斯克「日本滅亡說」爆眾怒 但被罵的對象不是他

特斯拉執行長馬斯克一則講「日本終將不復存在」的推文，9日引發大批網友的嘲諷和怒罵，不過多數網友怒罵的對象並不是他，而是在解決生育率議題上幾乎毫無作為的日本政府。

路透報導，馬斯克8日發了一則推文表示：「或許大家都已經知道了，但除非改變一些事情，讓出生率超過死亡率，否則日本最終將不復存在。這對全世界將是重大損失。」

這則評論正好戳到了日本人的痛處，日本人口在2008年達到高峰，之後便因出生率低而不斷下滑，去年連續第11年減少，已降到約1.25億人，比2020年少64.4萬人，跌幅約0.51%。但日本政府一直都只是發出警告，並沒有付出太多努力來試圖解決此問題。

華府智庫「美國進步中心」資深研究員哈里斯表示：「發這則推文有什麼意義？對日本未來人口的焦慮並不是『日本終將不復存在』，而是當人口降到較低水準時，社會將發生嚴重混亂。」

其他人則表示，出生率低迷不只困擾著日本，也包括德國等許多國家，日本只是第一個受害者。

不過，許多日本網友卻對此狀況一點也不意外，並責怪政府在解決此問題上做得太少，例如應該提供更多托嬰中心，並讓女性生產後能更容易回歸職場。

網友SROFF說：「政府一直說出生率不斷下滑，但又沒有採取全面性的措施解決此問題，我們能說什麼？政府所有言行都自相矛盾。在這樣的環境下，誰會想說，『好，我們來生個孩子吧？』我對日本政府真的感到很絕望。」