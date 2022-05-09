英飛凌上季營收年增22% 調高全年財測因看好產品需求
德國晶片大廠英飛凌（Infineon）調高2022年營收展望，主因看好產品需求強勁，預估全球半導體供應問題將持續至年底。
英飛凌預估，今年營收將達135億美元（142億歐元），優於先前預估的130億歐元，營收預估值的區間為增減5億歐元。
英飛凌執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）說：「全球不確定性，特別是俄烏戰爭和新冠疫情未來的發展，這些正對供應鏈構成壓力。同時，外界對我們產品和解決方案的需求持續超越供給。」
英飛凌上季整體獲利達7.61億歐元，優於彭博訪調分析師預估的7.1億歐元；上季營業利潤率為23.1%，亦優於市場預估均值21.4%。
英飛凌上季營收為33億歐元，優於市場預估均值32億歐元；本季營收估達34億歐元、營業利潤率估大約21%。
包括意法半導體（STMicroelectronics）在內的競爭對手紛紛提升產能以滿足市場需求。意法半導體1月表示，將擴大支出逾30億歐元用於自家設施。恩智浦（NXP）和意法半導體等業者預估，全球晶片缺貨將持續至年底。
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