投資人縮手觀望 全球ETF淨流入降至疫情爆發以來最低

指數股票型基金（ETF）的申購量在4月降至新冠疫情危機最嚴重時期以來最低水準，反映烏克蘭戰爭和全球通膨飆升抑制了需求。

金融時報報導，基金業者貝萊德（BlackRock）的數據顯示，全球ETF和指數型產品（ETP）淨流入金額在4月銳減至274億美元，為2020年3月以來最低。

股票基金尤受衝擊，資金流入量減緩至僅剩28億美元，遠低於一個月前的762億美元。此時正值股市動盪，在停滯性通膨威脅日益提高之際，FTSE全世界指數4月重挫8.1%，今年來跌幅擴大至13.2%。

貝萊德歐、非、中東地區iShares ETF部門投資策略主管謝迪德（Karim Chedid）表示：「我們見到整體股票資金流動大幅下滑的情況。」雖然市場出現去風險化的情況，「我不認為有想像中資金全面出逃的局面」。

在美國，投資氛圍惡化的情況最明顯，聚焦美股的ETF資金淨流出256億美元，從歐股ETF流出的資金規模較小，此外，新興市場和日本則出現資金淨流入。

晨星的數據顯示，美國三檔大型股票ETF：iShares Core S&P 500（IVV）、SPDR S&P 500 ( SPY ) 和Vanguard S&P 500 ( VOO ) 在4月分別失血100億至120億美元，和3月時這三檔基金位居資金流入全國排行前五名的情況迥異。

根據晨星的說法，從Vanguard S&P 500 ETF撤出的102億美元資金規模，是歷來從任何一檔先鋒ETF單月流出額最大紀錄。

此外，資金從這三檔基金流出，代表安碩（iShares）、先鋒和道富（State Street）三大基金產業領導業者4月都見到他們的整體全球ETF產品出現資金外流。

謝迪德說，這些資金外流的情況主要是由技術因素造成，即當前期貨合約交易價格比整個市場指數折價，「因此一些機構客戶過去一個月已從美股ETF轉向期貨」。他說，這些資金外流不代表投資人賣出或投資情緒轉變，只是在基礎指數的曝險換了方式。

在產業方面，投資人明顯轉向防禦立場，健康照護ETF、公用事業ETF都出現資金流入，至於金融ETF則流出63億美元。